FrieslandCampina Nigeria: hogere omzet, lagere winst

FrieslandCampina Wamco Nigeria heeft haar omzet afgelopen jaar met 6% zien toenemen naar omgerekend € 366,5 miljoen.

Dat melden lokale media naar aanleiding van de jaarvergadering. Hoewel de winst voor belasting nog met 3% toenam naar omgerekend € 40 miljoen, daalde de nettowinst met 2,19% naar € 29 miljoen.

Veel uitdagingen

Ondanks de toegenomen omzet als gevolg van een lichte verbetering van de Nigeriaanse economie zag Wamco zich geconfronteerd met vele uitdagingen met betrekking tot onder meer logistiek en veiligheid. Daardoor liepen de kosten op. Afgelopen jaar bleven ook de consumentenbestedingen achter, met name gedurende het derde kwartaal van 2018. Consumenten kozen vaker voor goedkopere opties als kleinere verpakkingen.

Significante groei

De onderneming meldt significante groei als gevolg van het Dairy Development Programme, een programma gericht op de ontwikkeling van lokale melkveebedrijven. Zo zijn er meer extra melkontvangstpunten gebouwd, is er geïnvesteerd in RMO’s en melkapparatuur en zijn er 4 nieuwe coöperaties opgericht.

Directeur Ben Langat geeft aan positief en met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Het nieuwe jaar lijkt goed gestart. De omzet in de eerste 3 maanden lag 10% hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Brand

FrieslandCampina had in 2017 te maken met een brand op haar productielocatie in Lagos. In 2017 werd daar door verzekeringsmaatschappijen € 10 miljoen voor uitgekeerd. In 2018 kwam daar nog € 12 miljoen bij als vergoeding voor schade als gevolg van verlies aan omzet en extra kosten voor tijdelijke maatregelen.

FrieslandCampina Wamco Nigeria is een samenwerkingsverband tussen FrieslandCampina (67,81%) en Nigeriaanse partners.