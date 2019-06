LTO: 2018 ‘normaal jaar’ qua melkprijs

Voor veel zuivelbedrijven was 2018 – en zeker de eerste helft daarvan – een zwaar jaar, voor de melkprijzen was het een ‘normaal jaar’.

Dit zei Willem Koops van ZuivelNL bij de presentatie van de jaarlijkse melkprijsvergelijking van LTO Nederland. De gemiddelde melkprijs in Europa, gebaseerd op de uitbetaalprijzen van 17 grote verwerkers, kwam vorig jaar uit op € 34,23 per 100 kilo. (bij 4,2% vet, 3,4% eiwit en een leverantie van 1 miljoen kilo per jaar.) Deze prijs is € 1,19 per 100 kilo, ofwel 3,4% lager dan in 2017.

De melkprijzen in Nederland komen daar tussen de € 1,30 tot € 1,80 bovenuit. Daarmee blijven de verwerkers hier tot de hoogste uitbetalers in Europa behoren.

Nederlandse melkveehouder heeft meer kosten

Die positie is ook nodig, zo zei voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij. Dat is omdat de Nederlandse melkveehouders meer kosten hebben dan gemiddeld. Zouden de melkprijzen in Nederland relatief gezien gaan dalen, dan is dat volgens hem een teken dat de sector in de problemen komt en dat actie geboden is.

Voor de eerste 4 maanden van het lopende jaar zien LTO en ZuivelNL dat de melkprijs wel hoger is dan vorig jaar, maar hoe de prijzen zich verder zullen ontwikkelen, durven ze niet aan te geven.

Meer aandacht voor toeslagen

LTO wil bij de volgende melkprijsvergelijking ook meer aandacht schenken aan de verschillende toeslagen die verwerkers betalen. Dit moet een neutrale vergelijking worden, zonder oordeel, aldus Meulenbroek. Het moet boeren helpen om beter te vergelijken.