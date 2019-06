CBS: meer melkveehouders miljonair

In 2017 waren er meer huishoudens met een melkveebedrijf aangemerkt als miljonair dan in 2016.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Op 1 januari 2016 waren er 6.300 miljonairs met een melkveebedrijf, een jaar later waren dat er 7.200. In totaal telde Nederland ruim 115.000 miljonairs. Dit aantal is ook gestegen.

De landbouw is één van de vijf voornaamste bedrijfstakken van werkzame miljonairs, naast onder andere financiële dienstverlening en handel. 21% van de miljonairs is werkzaam in de landbouw, aldus CBS. Ongeveer de helft hiervan heeft een melkveebedrijf en een vijfde heeft een bedrijf in eenjarige gewassen.

Van de werkzame miljonairs hebben miljonairs in de agrarische sector het laagste besteedbare huishoudensinkomen. Zij hebben een besteedbaar inkomen van gemiddeld € 90.000. Het gemiddelde inkomen van werkzame miljonairs is € 122.000.

60% van alle miljonairs had een vermogen tussen de € 1 en € 2 miljoen. Het gemiddelde vermogen van miljonairs bedraagt iets meer dan € 3 miljoen.

Het vermogen berekent het statistiekbureau door het saldo te berekenen van de bezittingen en schulden, exclusief de waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld.