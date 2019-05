Vlaamse biomelkveehouderij verdubbeld

De Vlaamse biologische melkveehouderij verdubbelde in de periode van september 2017 tot mei 2018 van 6 naar 12 miljoen kilo melk.

Daarmee blijft de biologische melkveehouderij in Vlaanderen nog wel een zeer klein deel van de totale melkproductie in België van 3,5 miljard kilo melk. Vlaanderen is goed voor circa 62% van de Belgische melkproductie.

Meer biologisch melkvee in Nederland

Ook de Nederlandse biologisch melkproductie zit in de lift. Hier gaat het wel om grotere hoeveelheden. Volgens Edith Finke, adviseur biologisch bij DLV Advies, lag de productie van biologische melk in Nederland in 2018 op 223 miljoen kilo melk, afkomstig van 481 biologische melkveebedrijven. In 2014 waren er nog 350 biologische melkveebedrijven. Volgens Finke hebben boeren de omschakelslag gemaakt, mede door de stabiele en hoge melkprijzen voor biologische melk.