‘Hollandse’ kaas meest populair in Duitsland

Als het gaat om kaas, eet 43% van de Duitse consumenten het liefst Gouda.

Camembert komt op de tweede plaats. Daar geeft 23% van de Duitser de voorkeur aan. Emmentaler is met 17% de derde meest geliefde kaassoort in Duitsland.

Dit komt naar voren uit een onderzoek van bureau Kantar Emnid in Bielefeld. De enquête vond plaats in opdracht van het Duitse Milchindustrieverband.

Duitse melkproducten

Ondanks die voorkeur voor buitenlandse kaassoorten, stelt 93% van de ondervraagde Duitsers dat Duitse melkproducten behoren bij hun keuzepalet van voedingsmiddelen. Ook gebruikt 88% van de ondervraagden drinkmelk als dagelijks voedingsmiddel.

Meest geliefde zuivelproduct

Kaas is voor velen echter het meest geliefde zuivelproduct. Het gebruik per hoofd van de bevolking ligt op ruim 24 kilo. In Noordrijn-Westfalen geeft 55% van de consumenten de voorkeur aan Goudse kaas, in Beieren houden de liefhebbers van Goudse en Emmentaler kaas elkaar in evenwicht, met elk 30% van de kopers. In het Noorden prefereert elk 24% Gouda en Butterkäse, in Sachsen en Thüringen (het Oosten) heeft 40% van de consumenten het liefst Camembert.