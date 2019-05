Belgische nuka’s kunnen weer naar Nederland

Belgische kalveren jonger dan 90 dagen kunnen onder bepaalde voorwaarden weer naar Nederland worden geëxporteerd.

Dit vloeit voort uit een bilateraal akkoord dat de Belgische voedselautoriteit FAVV met Nederland heeft afgesloten en dat op 23 mei van kracht is geworden.

Voorwaarden

Het verplaatsen naar Nederland van kalveren jonger dan 90 dagen, en die niet bestemd zijn voor directe slacht, is toegestaan mits de dieren voldoen aan enkele voorwaarden: de kalveren zijn met gunstig resultaat getest voor BTV8 (PCR-test); de test is op zijn vroegst 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd; het samenvoegen van monsters (1/10) voor het uitvoeren van de testen is toegelaten; de kalveren zijn op het moment van de bloedafname behandeld tegen aanvallen door insecten met een uitwendig toe te passen insecticide, dat is toegelaten voor gebruik bij runderen; het insecticide moet volgens voorschrift van de fabrikant worden gedoseerd. Elk individueel kalf zal gecontroleerd worden of het voldoet aan deze voorwaarden.

Vanaf 23 mei 2019 is het FAVV begonnen om groepen kalveren te certificeren die bestemd zijn voor Nederland en die voldoen aan de voorwaarden.

Voor de handel naar lidstaten of regio’s met beperkingen voor BTV8, zoals Frankrijk, zijn er geen bijkomende voorwaarden.

Vaccinatie door dierenarts voor FAVV-certificering

Verkeer naar lidstaten of regio’s die vrij zijn van BTV8 is alleen mogelijk volgens de voorwaarden in de Europese verordening (EG) nr. 1266/2007. In de praktijk betekent dit dat enkel door de dierenarts gevaccineerde dieren door het FAVV gecertificeerd kunnen worden voor vrije gebieden. Het bilateraal akkoord met Nederland biedt een oplossing voor het verzenden van kalveren jonger dan 90 dagen.

Het FAVV is momenteel nog in overleg met Italië, Spanje en Slovenië om ook hier bilaterale akkoorden af te sluiten om zo de handel in levende runderen te vergemakkelijken.