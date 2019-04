Vreugdenhil tegendraads met hogere melkprijs maart

Vreugdenhil Dairy Foods heeft de melkprijs over maart met € 1,05 verhoogd naar € 32,94 per 100 kilo. Daarmee is het samen met A-ware (dat de melkprijs al eerder bekend maakte) De enige Nederlandse verwerker die de melkprijs over deze maand verhoogde.

Hochwald Foods verlaagde de melkprijs over maart juist met 96 cent per 100 kilo naar € 34,32 per 100 kilo. Ook Bel Leerdammer verlaagde de melkprijs over maart. De overige verwerkers hielden hun prijzen gelijk. Vreugdenhil is naar eigen zeggen in staat om de melkprijs met ruim € 1,05 te verhogen doordat de melkpoedermarkt gezonder is geworden nu de Europese interventievoorraden zijn verkocht en doordat de onderneming zelf beter heeft gedraaid.

€ 34,48 per 100 kilo gemiddeld

Gemiddeld over maart betaalden de Nederlandse verwerkers dit jaar een melkprijs van € 34,48 per 100 kilo. Dat is 96 cent minder dan in maart 2018. Toen bedroeg de gemiddelde melkprijs € 35,42 per 100 kilo. Genoemde melkprijzen gelden alle bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, zijn exclusief btw en gelden na aftrek van 5 cent per 100 kilo aan bijdrage voor ZuivelNL. Ook zijn genoemde melkprijzen exclusief toeslagen voor weidegang, Caring Dairy en dergelijke. Eventuele nabetalingen zijn eveneens buiten beschouwing gebleven.

Hoogste kale melkprijs van DeltaMilk

De gemiddeld hoogste ‘kale’ melkprijs over maart wordt dit jaar betaald door DeltaMilk, dat tot en met maart € 36,48 per 100 kilo betaalde. Die zit € 3,86 boven DOC Kaas. Vorig jaar voerde Royal A-ware de lijst aan met gemiddeld € 37,20, wat € 4,45 boven de hekkensluiter was. Nu betaalt A-ware gemiddeld € 32,97 per 100 kilo.