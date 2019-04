DMK behaalt stabiel resultaat over 2018

Zuivelconcern DMK heeft vorig jaar een omzet geboekt van € 5,6 miljard en een resultaat van € 30,6 miljoen, tegenover € 5,8 miljard omzet en € 19,6 miljoen winst in 2017.

Dit meldt de onderneming op basis van voorlopige berekeningen. DMK spreekt van een stabiel resultaat. CEO Ingo Müller is blij met de cijfers. “In 2 jaar tijd hebben we een wijdvertakte, complexe onderneming volledig nieuw gestructureerd. Nu richten we ons vanuit die nieuwe structuur op de markt, waarbij marge boven volume staat.”

Divisies

Onder meer de aandachtsgebieden ‘handelsmerken’ en ‘merken’ (consumentenmerken) hebben al stevig geprofiteerd van de nieuwe focus en dragen goed bij aan het resultaat. De divisie IJs schrijft ook weer zwarte cijfers (na jaren van verlies). De divisie Kindervoeding is volop in ontwikkeling. De divisie Industrie moest zich vorig jaar grote moeite getroosten om een weg te vinden met de volatiele markt, met name bij de melk-, en weipoeder.

Müller: “Al deze noodzakelijke, ingrijpende veranderingen en investeringen, die ons op de middellange- en lange termijn verder brengen, vergen een lange adem en die hebben we gelukkig omdat we zo groot zijn.”

Bijeenkomst Nederlandse boeren

DMK heeft de afgelopen weken diverse ledenbijeenkomsten gehad in Duitsland. Op donderdag 4 april is er een bijeenkomst voor de Nederlandse leden (van DOC Kaas) in de IJsselhallen. Volgens een melkprijsvergelijking die het op de Duitse bijeenkomsten presenteerde, betaalde het vorig jaar een gemiddelde (Duitse) melkprijs van € 33,57 per 100 kilo, 80 cent onder het gemiddelde van heel Duitsland, maar in de pas met de prijs in Noord- en Oost-Duitsland.