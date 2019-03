Melkprijzen DOC Kaas en FrieslandCampina dichter bij elkaar

DOC Kaas heeft de melkprijs voor april gelijk gehouden, net als moederbedrijf DMK.

Door verlagingen van anderen komt de maximale melkprijs voor een DOC-lid dicht in de buurt van die van een FrieslandCampina-boer.

Maximale melkprijs

De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo, inclusief alle toeslagen, komt uit op € 35,52 exclusief btw. Dit is inclusief premies voor weidegang, duurzaamheid en VLOG (totaal € 3,25). Bij FrieslandCampina komt de maximale melkprijs over april uit op € 36,61 (+ voor een aantal leden € 1 Planet Proof-premie en voor een kleiner aantal een VLOG-premie van € 1). Van A-ware is nog geen april-prijs bekend.

Bij Arla bedraagt de maximale prijs € 36,05 (€ 33,70 + € 2,30 aan premies).

Het Belgische Milcobel heeft besloten om de voorschot-melkprijs over februari gelijk te houden op € 34,17 per 100 kilo.

Toenemende prijsdruk

Moederbedrijf DMK (van DOC Kaas) signaleert de laatste weken een toenemende prijsdruk op de markten voor zowel melkvet als voor kaas, terwijl de poedermarkt kalmer is geworden. Daarbij is de Kieler grondstofwaardenotering voor maart met 1,2 cent gedaald naar 30,9 cent per kilo melk, zo meldt het bedrijf.

Overname Alete en German Babyfood afgerond

DMK meldt ook dat het de overname van Alete en German Babyfood heeft afgerond. Dit assortiment vult het eigen Humana-merk goed aan. Het assortiment babyvoeding in glazen potjes en sap blijft geproduceerd worden in de vestiging Weiding in Beieren. De productie maakt geen deel uit van de overname en blijft bij de eigenaar. De ongeveer 25 distributie- en administratieve medewerkers van de vestiging Bad Homburg worden overgeplaatst naar DMK.