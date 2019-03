KoeMonitor onder meer voor borging diergezondheid

Diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij kunnen vanaf januari 2020 worden geborgd in de zogenoemde KoeMonitor. Dat is het voornemen van belangenorganisaties van de zuivelondernemingen, melkveehouders en dierenartsen.

KoeMonitor bundelt het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB), de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM), KoeKompas en andere management- en borgingssystemen. Hierdoor vervalt volgens de initiatiefnemers de overlap tussen deze systemen en ontstaat een efficiëntere en transparantere werkwijze voor melkveehouders, dierenartsen en de zuivelindustrie. KoeMonitor bestaat uit de onderdelen KoeData, KoeAlert en KoeKompas. KoeData is de nieuwe naam voor de CDM. Het moet de diergezondheid op een melkveebedrijf inzichtelijk maken. Elk kwartaal wordt de ontwikkeling van 11 kengetallen van een individueel melkveebedrijf vergeleken met landelijke gemiddelden. Zuivelsector betaalt de ontwikkeling van de KoeMonitor KoeAlert is een werkwijze om attentiekoeien te signaleren. Met KoeAlert kan uitvoering worden gegeven aan de EU-hygiëneverordening waarin staat dat veehouders alleen melk van gezonde koeien mogen leveren. KoeKompas bestaat al geruime tijd als managementinstrument en is door verschillende zuivelondernemingen inmiddels in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Hiermee werken melkveehouders samen met hun dierenarts aan de verdere verbetering van de gezondheid en het welzijn van de veestapel. Het is de bedoeling dat de nieuwe systematiek vanaf januari 2020 beschikbaar is. Zuivelondernemingen bepalen vervolgens zelf of ze wel of niet van het nieuwe instrument gebruik gaan maken, net zoals nu ook het geval is, zo licht een woordvoerder toe. De ontwikkeling van de KoeMonitor wordt betaald door de zuivelsector.