DFE Pharma is Fonterra’s waardevolste aanbieding

Om schulden te beperken, houdt Fonterra een kleine uitverkoop. De waardevolste aanbieding is zijn aandeel in DFE Pharma, een joint venture die Fonterra samen met FrieslandCampina heeft.

Van de deelnemingen die zuivelreus Fonterra wil verkopen, is het aandeel in DFE Pharma in Goch waarschijnlijk het meest waardevol. Fonterra heeft zich ten doel gesteld de schuldenberg met bijna € 500 miljoen te verminderen. Lang is gedacht dat het daarvoor de belangen in de Zuid-Amerikaanse zuivel zou afstoten, maar dit levert kennelijk te weinig op, of het wordt om andere redenen niet gewenst bevonden. Ook andere belangen die eerder de revue passeerden, zijn afgevallen.

Het belang van ruim 18% in het Chinese Beingmate heeft Fonterra het meest gekost, omgerekend bijna € 460 miljoen. Inmiddels is de waarde van dit aandeel grotendeels afgeschreven, omdat Beingmate structureel onderpresteert, en ook de bestaande samenwerking op het gebied van babyvoeding niet goed functioneert. Het belang in ijsbedrijf Tip Top in Nieuw-Zeeland kan meer opleveren. Het 50%-belang in DFE Pharma (vroeger: DMV Fonterra Excipients) dat het samen met FrieslandCampina bezit, is verreweg het meest waardevol, terwijl het relatief beperkte investeringen heeft gevergd.

Afstoot door Fonterra kan kans zijn voor FrieslandCampina

De omzet van DFE Pharma wordt zorgvuldig geheimgehouden, maar die het moet in de vele honderden miljoenen lopen. Er zijn fabrieken in Duitsland, Nederland, India en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf maakt met name dragers van medicijnen: vooral medicinale lactose, maar ook celluloseproducten en zetmeelderivaten. Een drager van medicijnen is doorgaans goed voor het grootste deel van het volume van een tablet of pil. De werkzame stof erin is goed voor slechts een heel klein deel. Medicijndragers moeten zeer zuiver zijn en brengen veel geld op. Volgens bronnen dicht bij de bedrijven ligt de jaarwinst tussen € 40 miljoen en € 50 miljoen per jaar, en moet het Fonterra-aandeel om en nabij € 500 miljoen opbrengen.

Al zegt FrieslandCampina formeel dat het weinig behoefte heeft om iets te veranderen aan zijn bestaande (leidende) positie, toch is het goed mogelijk dat het bedrijf een poging onderneemt om het volledige eigendom van DFE Pharma te verwerven. Het aantrekkelijke van het bedrijf is dat het een stabiele, relatief grote winst oplevert. Fonterra kent dus de waarde van zijn aandeel.