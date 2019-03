A-ware verhoogt melkprijs maart als eerste

Zuivelbedrijf Royal A-ware verhoogt voorlopig als enige de melkprijs voor maart met 50 cent per 100 kilo. DOC Kaas en moederbedrijf DMK houden de melkprijs gelijk.

Eerder maakten Arla Foods en FrieslandCampina ook bekend dat ze hun melkprijzen voor maart gelijk houden. CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina zei vorige week bij de presentatie van de jaarcijfers wel te verwachten dat de garantieprijs de komende maanden omhoog zal gaan. Bij A-ware komt het optimisme over de markt nu al tot uiting.

Per 1 maart VLOG-toeslag

De kale melkprijs bij A-ware gaat naar € 33,30 per 100 kilo, terwijl de maximale melkprijs naar € 38,05 per 100 kilo gaat (inclusief € 3,00 AH-bonus). Bij DOC Kaas staat de kale melkprijs op € 32,26 per 100 kilo. De maximale melkprijs gaat met € 1 per 100 kilo omhoog naar € 35,51, doordat per 1 maart bovenop € 2,25 toeslag voor weidegang en duurzaamheid ook nog een VLOG-toeslag ingaat. Bij DMK in Duitsland blijft de kale melkprijs staan op € 31,50 per 100 kilo. Dat is inclusief 0,65 cent Milkmaster-bonus en 0,35 cent logistiektoeslag. Genoemde prijs is bij Duitse standaardgehalten.

FrieslandCampina en Arla

Bij FrieslandCampina bedraagt de kale melkprijs € 36,31 per 100 kilo, terwijl de maximale melkprijs € 38,36 per 100 kilo bedraagt. Dat is inclusief € 1,15 weidetoeslag en € 1,00 Planet-proeftoeslag. Bij Arla bedraagt de kale melkprijs € 33,76, terwijl daar nog tot € 2,35 aan bonussen kan worden bijgeplust.

Voor alle melkprijzen wordt uitgegaan van een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk en een aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. Ook zijn de prijzen exclusief btw.