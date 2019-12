Voorlopig akkoord FrieslandCampina met bezorgde boeren

Het bestuur van FrieslandCampina heeft een voorlopig akkoord bereikt met de groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB).

Dit bevestigt ook de BFCB. Eerder gaf het bestuur al aan dat het bereid is extra geld 'terug te ploegen' naar de leden.

“Hiermee vervalt in onze ogen dan ook de noodzaak om morgen (dinsdag 17 december) in grote getale op Papendal aanwezig te zijn. We informeren jullie vanavond over de afspraken die we gemaakt hebben,” melden bestuurders Erwin Wunnekink en Hans Hettinga. Afgesproken is dat maandagavond later meer details over de afspraken op Melkweb worden gepubliceerd.

Melkgeldreglement

Er is volgens de partijen onder meer gesproken over het melkgeldreglement, KoeMonitor, vertrouwen in de coöperatie en onderneming en over de samenwerking met Natuurmonumenten. “Het bestuur heeft geluisterd en gaat er wat mee doen.

In het kader van KoeMonitor is toegezegd dat het bestuur geen melkweigering toepast voordat er half januari een gesprek plaats heeft gevonden met een afvaardiging van BFCB,” aldus FrieslandCampina. Dit is met uitzondering van KoeData, wat het voormalig CDM (Continue Diergezondheidsmonitor)is en al langere tijd onderdeel is van het systeem.

Ledenraad

“We hebben afgesproken dat de ledenraad morgen onbelemmerd doorgang zal vinden en dat een afvaardiging van 10 personen van de BFCB de ledenraad zal toespreken,” aldus de gezamenlijke verklaring. De inbreng van BFCB zal opgenomen worden op video en later voor iedereen zichtbaar zijn op Melkweb.