Krap € 100 miljoen extra voor FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft komend jaar net geen € 100 miljoen aan extra financiële ruimte.

Zuivelonderneming FrieslandCampina heeft door de besluitvorming tijdens de ledenraad van dinsdag komend jaar krap € 100 miljoen aan extra financiële ruimte. Voor de jaren daarna zal dat dalen naar € 76 miljoen per jaar.

FrieslandCampina bevestigt dat deze berekening in grote lijnen klopt, uitgaande van een jaaraanvoer van 10 miljard kilo melk.

Extra geld naar leden vanaf 2021

De beperktere ruimte vanaf 2021 wordt verklaard door het feit dat vanaf dat jaar weer extra geld naar de leden wordt teruggesluisd. In totaal gaat het om € 24 miljoen. Ieder ledenbedrijf ontvangt een generieke Foqus Planet-bijdrage van € 0,125 per 100 kilo melk. Voor een bedrijf met 850.000 kilo melk komt dat neer op € 1.063,00. Daarnaast is een ‘ondernemingstoeslag’ van € 0,12 per 100 kilo melk te verdienen met het scoren van punten voor ‘Duurzame ontwikkeling’.

Verplichte digitale registratie 1 jaar uitgesteld

Voor bedrijven met volledige weidegang wordt de verplichte digitale registratie met 1 jaar uitgesteld; komend jaar blijft het mogelijk om een eigen registratie te voeren. Onveranderd blijft dat de Stichting Weidegang per 1 januari 2020 registratie van weidetijden toevoegt aan haar voorwaarden, waarbij geldt dat de registratie niet langer dan 7 dagen mag achterlopen, zo meldt FrieslandCampina.

Normering vriespunt aangepast

Verder wordt de normering van het vriespunt aangepast. Vanaf 1 januari 2020 geldt dat herstel alleen dan aangetoond moet worden wanneer niet alleen het rekenkundig maandgemiddelde van het vriespunt van de melk hoger is dan -0,515 °C, maar ook minimaal één enkelvoudig vriespunt in die maand hoger is dan -0,510 °C.

Aanleiding voor deze aanpassing is een onderzoek dat het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) op verzoek van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft uitgevoerd met Wageningen Food Safety Research. Conclusie daarvan is dat ook in de komende jaren rekening moet worden gehouden met verhogingen zoals in de afgelopen zomer.