Bestuur RFC wil meer gekort geld terug naar leden

Een groter deel van de voorgestelde garantieprijsverlaging dan eerst voorgesteld, moet worden ‘teruggeploegd’ naar de leden. Dit stelt het bestuur van coöperatie FrieslandCampina dinsdag 16 december voor aan de ledenraad.

Voorzitter Frans Keurentjes en zijn plaatsvervanger Erwin Wunnekink vertellen over het voorstel in een video die met de leden is gedeeld. Hoe dit voorstel er concreet uitziet, wil FrieslandCampina niet zeggen. “Dat wordt dinsdagmorgen met de ledenraad gedeeld”, klinkt het.

RFC weet van bezwaren, maar kan ze nog niet wegnemen

FrieslandCampina heeft een aantal keren laten weten dat het bereid is tegemoet te komen aan bezwaren die leden hebben tegen de voorgestelde aanpassingen van het melkgeldreglement. Met het voorstel hoopt de coöperatie tegemoet te komen aan een aantal bezwaren van ontevreden leden. Gesprekken die vorige week met hen zijn gevoerd, hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Ook de toezegging van spreektijd bij de ledenraad heeft de bezwaren niet weg kunnen nemen.

Boeren met trekker naar ledenraadsvergadering

De groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB) wil dinsdagmorgen met trekkers naar de ledenraadsvergadering komen om de eigen mening kracht bij te zetten. Er is wel spreekrecht toegezegd, maar dat wordt niet genoeg bevonden. Inmiddels komt ook een toenemend aantal leden van FrieslandCampina die de eisen van onder meer de BFCB te ver vinden gaan in het geweer. Een vrijwel algemeen herkend kritiekpunt is het gebrek aan transparantie over de gang van zaken, aan goede communicatie en respectvolle omgang met de leden.