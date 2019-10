Onrust Hongkong en Trump bedreigen groei RFC

FrieslandCampina zit goed op spoor om meer toegevoegde waarde te boeken.

Ingezette acties hebben succes, maar diverse nieuwe verstorigen dreigen deels roet in het eten te gooien. Dit zegt CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina in een toelichting op de ontwikkelingen bij het bedrijf.

Toegevoegde waarde van 1,5%

Het lijkt er nog steeds op dat over het hele jaar 2020 een toegevoegde waarde kan worden geboekt van 1,5%. Dat is niet royaal, vindt Schumacher, maar er zijn dan ook zorgpunten. Hij spreekt van het rijtje ‘brexit, Trump, Hongkong en Indonesië’. De meeste impact lijken de ontwikkelingen in Hongkong te hebben. FrieslandCampina noemt de situatie daar ‘zeer zorgelijk’.

Voortdurende protesten in Hongkong

FrieslandCampina is er de grootste partij op gebied van voeding. Door de voortdurende protesten kunnen medewerkers het kantoor daar vaak niet bereiken, wordt er minder verkocht – ook doordat de stroom voedingstoeristen uit de Volksrepubliek China opdroogt en draaien horecazaken slecht. Daar stokt met name de verkoop van thee met melk.

Indonesië en VS

In Indonesië heeft FrieslandCampina last van de handelsruzie tussen de EU en Jakarta over de heffingen op palmoliebrandstof. Op de Amerikaanse markt hinderen strafheffingen van Trump op kaas de ontwikkeling van vorig jaar gekochte bedrijven. De brexit lijkt vooral extra ‘onhandigheid’ te veroorzaken en minder echte kosten.

Meevallers

Meevallers zijn er echter ook voor FrieslandCampina, stelt Schumacher. In Afrika, ook in Nigeria, is er een goede afzetgroei, evenals op andere Aziatische markten dan Indonesië en Hongkong.