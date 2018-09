Saldo melkveehouderij stijgt door hogere melkprijs

Het saldo van melkveebedrijven kwam in augustus 2018 uit op € 15.700.

Dat meldt Wageningen Economic Research in Agrimatie Veehouderij. Het bedrag is bepaald voor het gestandaardiseerde bedrijf met 102 melkkoeien en met een gemiddelde melkproductie van 8.360 liter per koe.

Door de hogere melkprijs van de laatste maanden steeg het saldo tot een niveau dat gelijk is aan het tienjaarsgemiddelde van augustus.

De melkprijs is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 naar beneden bijgesteld (€ 1,30 minder per 100 kilo) door een fors lagere winstverwachting en nabetaling van FrieslandCampina dan gemiddeld over de laatste jaren.

2018 begon met lagere melkprijs

Het jaar begon een stuk minder goed. Het saldo stond in het eerste maanden van 2018 onder druk vanwege een dalende melkprijs. In juni keerde het tij echter en steeg de melkprijs zowel absoluut, maar ook ten opzichte van het meerjarig gemiddelde.

Hoewel het saldo toeneemt, neemt het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo af. Dit komt omdat de melkprijs al 7 maanden onder de (hoge) melkprijs van een jaar eerder ligt. Daardoor blijft het saldo achter ten opzichte van vorig jaar.

Prijzen boter en vollemelkpoeder herstellen

De melkprijsdaling kwam in juni tot stilstand. Dit was te danken een herstel van de prijzen voor met name boter en vollemelkpoeder en een stabiele kaasprijs in 2018. De prijs van mageremelkpoeder daalde mede doordat in het tweede kwartaal flink vanuit de interventie is verkocht (circa 30% van de aanwezige voorraad).

De melkpoederprijzen trokken in augustus iets aan, hoewel 10% van de interventievoorraad is verkocht. Zowel wereldwijd als in Europa wordt meer melk geproduceerd, maar in Nederland nam de melkaanvoer met 1,5% af.