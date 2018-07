Liquiditeitspositie melkveebedrijven verslechterd

Melkveebedrijven hebben hun liquiditeitspositie in het tweede kwartaal van 2018 zien verslechteren tot gemiddeld € 10.800. Door een minder slechte zuivelmarkt dan eerst gevreesd, is ergere schade uitgebleven.

Dit meldt ABN-Amro in de liquiditeitsmonitor melkvee. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar daalden de rekening-courant met bijna € 4.000, ofwel zo’n € 40 per koe. De gedaalde melkprijs is wel de hoofdoorzaak, maar in vergelijking met het vorige kwartaal werd ook meer geïnvesteerd, meer geld geleend en lagen de toegerekende kosten op een hoger niveau. Het tweede kwartaal kent traditioneel extra uitgaven voor voorjaarswerk en mestafzet. Ook werd er meer spaargeld opgenomen.

Hoger dan een jaar eerder

Hoewel gedaald, is de liquiditeitspositie nu nog steeds € 14.500 hoger dan een jaar eerder. Dit onder meer doordat de daling van de melkprijs pas in de loop van het eerste kwartaal inzette. De melkprijs lag bij veel bedrijven wel onder de liquiditeitskostprijs, waardoor sprake was van een negatieve kasstroom. Een verschil met vorig jaar zit ook in de nabetaling van FrieslandCampina in april. Deze is ruim gehalveerd ten opzichte van 2016 en komt hiermee op het laagste niveau sinds 2009.

De combinatie van lagere melkprijs en dito nabetaling versterkt het verschil met vorig jaar. In vergelijking met een jaar eerder waren de melkopbrengsten wel lager, maar werden tegelijkertijd ook meer leningen opgenomen. Op hetzelfde moment namen de spaartegoeden af en werd meer geïnvesteerd, onder meer in de aankoop van fosfaatrechten en ook in de sanering van asbest.