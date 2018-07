DLV Advies: schommelende melkprijs beheersen via termijnmarkt

DLV Advies biedt veehouders een mogelijkheid om schommelingen van de melkprijs via de termijnmarkt beheersbaarder te maken.

Dat meldt DLV Advies op zijn website. Volgens het adviesbureau groeit de belangstelling voor het vastzetten van de melkprijs als gevolg van de sterk schommelende zuivelprijzen.

In België en Duitsland wordt al volop zaken gedaan op de termijnmarkt. Nederland volgt nu met een initiatief van DLV Advies in samenwerking met DLV België.

Stabielere marges

“De termijnmarkt is een manier om de pieken en dalen in de melkprijs op te vangen en zo de kasstroom beter te beheren”, zo geeft Herrold Lammertink, directeur van DLV Advies, aan. “Sinds het quotum eraf is, groeit de wens en op veel bedrijven ook de noodzaak om stabielere marges te realiseren”, vult Dirk Coucke aan, oprichter van DLV België en initiatiefnemer van de Milk Trading Company (MTC).

De opzet is dat veehouders op het juiste moment hun melkprijs kunnen vastzetten. DLV Advies verwacht zo dat veehouders op langere termijn € 1 à € 3 per 100 liter melk kunnen winnen.

‘Wanneer je een piek mist doet het zeer, maar minder zeer dan dat je in een dalmoment je voer niet meer te kunnen betalen’

Het initiatief is in Nederland ook al succesvol omarmd door een groep veehouders in het Oosten. Begin 2018 werden hier diverse bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden. Een deel van de veehouders heeft aangegeven om voor uiteenlopende percentages van de jaarproductie, de melkprijs vast te zetten.

“Wanneer je een piek mist doet het zeer, maar minder zeer dan dat je in een dalmoment je voer niet meer te kunnen betalen”, zo ervaart Coucke.

Geïnteresseerde veehouders kunnen zich aanmelden voor 2 informatiebijeenkomsten begin augustus.