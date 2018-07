Cono schakelt volledig over op productie GMO-vrije kaas

Cono Kaasmakers schakelt vanaf 2020 volledig over op de productie van GMO-vrije kaas.

Het streven is dat alle leden-melkveehouders op dat moment gecertificeerd genetisch gemodificeerde organisme-vrij (GMO-vrij) voeren, zo geeft manager duurzaamheid Grietsje Hoekstra aan. Leden-melkveehouders die aan de eisen voldoen ontvangen een meerprijs van 1 cent per kilo melk om de extra voerkosten te compenseren.

De bedoeling is dat de 460 aangesloten melkveehouders gefaseerd omschakelen naar gecertificeerd GMO-vrij krachtvoer. Dit betekent dat er in hun voer gegarandeerd geen elementen zitten die genetisch gemodificeerd zijn. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen in soja dat buiten de Europa is geteeld. De omschakelperiode duurt 3 maanden.

VLOG-certificering

De afgelopen 12 maanden heeft Cono middels een pilot met eigen melkveehouders ervaring opgedaan met GMO-vrij voeren en met het apart ophalen en verwerken van deze melkstroom. Alles volgens de zogenaamde VLOG-certificering. Met deze kennis en ervaring kan er nu in fases worden opgeschaald. Zo werd tijdens de pilot onder meer duidelijk dat het verwerken van een aparte GMO-vrije melkstroom in de kaasmakerij nogal wat voeten in de aarde had. Gezien de toenemende vraag naar VLOG-gecertificeerde kaas reden voor de onderneming om de productie volledig op VLOG af te stemmen.

Ook de rest van de keten, van melktransport tot de rijping van Cono-kaas, wordt VLOG-gecertificeerd. De afkorting VLOG staat voor Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik, een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificering en uitgifte van het ‘Ohne Gentechniek‘-label.