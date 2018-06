‘Nog steeds goedkope groei mogelijk bij RFC’

FrieslandCampina stelt niet de plannen voor regulering van de aanvoergroei met een jaar uit, zoals Boerderij woensdag 20 juni per abuis meldde.

Het wil slechts de basiszuivelcorrectie met een jaar uitstellen. Dit is de correctie van de bedrijfswinst voor het verlies van de groep basiszuivel (Dairy Essentials), waar onder meer de Groep-Schouten zo tegen te hoop liep en loopt.

Deze groep melkveehouders en andere leden, wantrouwen de zogenoemde basiszuivelcorrectie en vrezen dat die hen veel meer geld gaat kosten dan hen wordt voorgehouden. FrieslandCampina weerspreekt dit met klem. De basiszuivelcorrectie is gerelateerd aan het resultaat van de eenheid basiszuivel. Die is echter structureel negatief en kan dus de prestatietoeslag drukken.

Gelijk volume

De voorgestelde inhouding van 10 cent per kilo melk voor melkproductie boven de aan iedereen toebedeelde groeiruimte, zal gewoon per 1-1-2019 van kracht worden, is het plan. Iedereen krijgt een eigen referentie, plus van fabriekswege een marktconforme groeiruimte, plus nog een beetje extra ruimte die vrijvalt doordat andere leden stoppen. Dit laatste volume wordt jaarlijks verdeeld onder alle groeiers. Ieder krijgt een gelijk volume.

Wie harder wil groeien, moet overstappen naar de productie van Topline-melk van FrieslandCampina. Voor die melk geldt een hogere melkprijs, maar er zijn ook extra productiekosten.

Boete maximaal 5 jaar

Wie te veel melk produceert, krijgt een korting opgelegd. Opvallend in de nieuwe plannen is echter de beperking van de boete tot maximaal 5 jaar. Daarna wordt (zo geeft een rekenvoorbeeld aan) het gemiddelde van de overschrijding gedurende 5 jaar opgeteld bij de bedrijfsreferentie. Vanaf dat moment begint het nieuwe tellen en eventueel korten. Leden waren er vlot bij om te constateren dat op deze wijze toch nog relatief goedkope groel mogelijk is. “Wil je toch meer melken, dan betaal je gewoon 5 jaar 10 cent. Dat is 50 cent per liter. Voor melkquotum werd 2 euro betaald. Dus in vergelijking met het melkquotum is het een koopje”, aldus een RFC-lid.

De voorstellen worden vanaf 25 juni in een nieuwe ronde van ledenbijeenkomsten besproken, en mogelijk ook dan weer aangepast. Eind 2018 moet er definitief over worden gestemd.

Bij de driejaarljkse herziening van de regelingen in 2019 wordt de basiszuivelcorrectie besproken, in combinatie met andere eventuele veranderingen, zoals de verdeling van de bedrijfswinst.