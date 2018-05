NVWA: eerste signalen meerlingfraude pas in oktober

De eerste signalen over een ongebruikelijk hoog aantal kalvermeerlingen kwamen niet in september maar in oktober bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op tafel.

Het duurde vervolgens tot december voordat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daarover is geïnformeerd.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit meldde – naar nu blijkt ten onrechte – op haar website dat RVO.nl in september 2017 signaleerde dat in de maanden ervoor een ongebruikelijk hoog aantal kalvermeerlingen was aangemeld in het I&R-systeem. Navraag bij RVO leert dat concrete, serieuze aanwijzingen over grote aantallen meerlingen op 17 oktober binnenkwamen. De NVWA werd zelf op 3 november door RVO.nl geïnformeerd. Later die maand hebben NVWA en RVO.nl nader overleg gehad over de bevindingen. De NVWA heeft de tekst op de website aangepast.

Minister Carola Schouten heeft in de Tweede Kamer steeds gezegd dat het ministerie eind vorig jaar werd geïnformeerd. De NVWA bevestigt dat het ministerie in december is geïnformeerd, nadat RVO en NVWA eerst zelf nader onderzoek hadden gedaan.

Blokkades na 4 controles melkveebedrijven

Onderdeel van dat nader onderzoek waren 4 controles op melkveebedrijven (2 in november, 1 in december en 1 in januari). Als gevolg van die controles zijn meteen al 2 bedrijven geblokkeerd. Een 3de bedrijf, waar wel twijfel was over de correcte melding van meerlingkalveren, is pas later geblokkeerd naar aanleiding van aanvullende administratieve gegevens. Op het 4de bedrijf werden geen afwijkingen geconstateerd.