Jongveestapel vorig jaar met 11% gedaald

Melkveehouders snijden voor de krimp van de veestapel flink in het jongvee.

Per 1 december telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van RVO.nl 1.168.000 stuks jongvee. Dat is 11% minder dan in december 2016. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een daling van 14%. Met deze daling is de jongveebezetting gedaald naar 7 stuks jongvee per melkkoe, tegen de 8 stuks jongvee die er de afgelopen jaren per koe werd aangehouden.

Groeiende melkveestapel ten einde

Aan de groeiende melkveestapel is definitief een eind. Sinds 2011 groeide de veestapel. Hier kwam vorig jaar door de fosfaatwetgeving verandering in. Eind 2017 telde Nederland 1.665.000 melkkoeien, 129.000 minder dan een jaar ervoor. Eind 2016 piekte de melkveestapel nog op 1,7 miljoen dieren na een groei van bijna 200.000 ten opzichte van 2013.

Melkproductie daalt nauwelijks

Ondanks de krimp van de veestapel laat de melkaanvoer bij de melkfabrieken over 2017 maar een minimale daling zien. In 2017 werd er 14, 297 miljard kilo melk aangeleverd, in 2016 was dat 14,324 miljard kilo melk. Deze minimale daling wijst erop dat de melkproductie per koe stijgt. Wat op zich logisch is; veel veehouders zijn voor de veestapelreductie nog een keer flink met de stofkam door het koeienbestand gegaan. Daardoor is vooral de top behouden gebleven. Volgens de CBS-cijfers is de gemiddelde melkproductie nu 8.587 liter per koe, tegen 8.000 liter in 2016.

Ondanks de kleinere veestapel begint 2018 met een hogere melkaanvoer dan vorig jaar. In januari kregen de fabrieken 1,23 miljard kilo melk aangeleverd. In januari 2017 was dat nog 1,20 miljard kilo melk.