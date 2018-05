Aan garantieprijs RFC wordt niet getoornd

FrieslandCampina tornt niet aan de garantieprijssystematiek bij de voorgestelde aanpassingen in de melkaanvoer en -verwaarding.

Dit stelt een woordvoerder van FrieslandCampina in reactie op mededelingen van de groep-Schouten, ook bekend als de beweging voor ‘het vrije coöperatieve woord’.

Garantieprijs staat

Deze groep had naar aanleiding van een ledenavond op 3 mei geconcludeerd dat FrieslandCampina ook kon gaan morrelen aan de garantieprijs en naar believen kon gaan korten op het referentievolume van leden. Aanleiding voor deze conclusie zouden uitlatingen zijn van Gerben Smeenk, voorzitter van het voorzittersoverleg bij coöperatie FrieslandCampina. Smeenk ontkent desgevraagd dat hij zoiets zou hebben gezegd. “De garantieprijs staat. Daar is iedereen tevreden mee en er zal niet aan worden getornd,” zo stelt hij.

Een woordvoerder van FrieslandCampina stelt dat er inmiddels ook contact is geweest met de groep-Schouten en dat deze naar aanleiding daarvan haar bericht op melkweb heeft aangepast.

Op de extra ledenavond kwamen zo’n 90 ontevreden leden van FrieslandCampina af. Zij willen de wijzigingsvoorstellen van het bestuur zo snel mogelijk van tafel.

Volgens hen moet zuivelbedrijf FrieslandCampina harder werken om de aangevoerde melk beter verwaard te krijgen.

Volume basiszuivel gegroeid

Volgens een presentatie van FrieslandCampina, die gebruikt wordt op ledenavonden, is het volume basiszuivel waar niets aan wordt verdiend in 5 jaar tijd gegroeid van 1,7 miljard kilo naar 2,8 miljard kilo (+65%). Het volume melk dat tegen een goede meerwaarde kon worden verkocht groeide in de 5 jaren van 2012 tot 2017 van 7,2 miljard naar 7,9 miljard kilo, ofwel met slechts 10%. FrieslandCampina wil de melkaanvoer de komende jaren marktconform (met een lager groeipercentage) laten toenemen. Ondertussen moet in de periode tot en met 2021 extra verwerkingscapaciteit worden bijgebouwd.