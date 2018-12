Koemestkorrelbedrijf Doso officieel van start

Eerst onderzoeken of er afzet is voor koemestkorrels en dan pas zelf gaan produceren. Dat was het plan van de initiatiefnemers van Doso BV in het Overijsselse Olst 3 jaar geleden.

De afzet is er, dat is inmiddels duidelijk, en de productie is opgestart. Op 28 december 2018 is de mestkorrelinstallatie op het melkveebedrijf van Rob Boerkamp officieel geopend.

De initiatiefnemers van Doso BV (van links naar rechts): Mark Willemsen, Rob Boerkamp en Hans Sleurink. - Foto's: Ronald Hissink

Onderdeel van groter project

Doso BV is een initiatief van Boerkamp met de ondernemers Hans Sleurink en Mark Willemsen. Het is een onderdeel van een groter project waar ook een monovergister op het bedrijf met 350 melkkoeien deel van uitmaakt. “3 jaar gelden zijn we begonnen met het verkennen van de markt met ingekochte mestkorrels”, vertelt Hans Sleurink. Hij is verantwoordelijk voor het vermarkten van de mestkorrels.



Alle mest van het melkvee gaat eerst naar de biovergister op het bedrijf van Boerkamp.

Na vergisting gaat de met naar de mestscheider en wordt gehygiëniseerd.

De benodigde energie voor het droog- en korrelproces komt uit de verbranding van houtsnippers.

Genoeg vraag naar koemestkorrels

Gebleken is dat er genoeg vraag is naar het product, zowel bij particulieren in Nederland, maar ook via distributeurs in het buitenland. “Uitgangspunt is dat we geld verdienen met de korrels, daarop is het businessplan gebaseerd”, aldus Sleurink.

Productieproces

Alle drijfmest van het bedrijf van Boerkamp gaat eerst in de biovergister en vervolgens door de mestscheider en dan naar de korrelinstallatie. Doso BV berekent een tarief per kuub mest aan Boerkamp, duidelijk onder het ophaaltarief. Het gewonnen biogas wordt na opwerking tot groengas direct geleverd aan het gasnet. De benodigde energie voor het droog- en korrelproces komt uit de verbranding van houtsnippers waarmee proceswater tot 80 graden wordt verwarmd. De scheiding en verwerking is ondergebracht in 2 containers. Dat is een systeem van Wolbers Mesttechniek in Weerselo. De opslag en een gedeelte van de verpakking van de mestkorrels is ondergebracht in een deel van de oude ligboxenstal op het bedrijf.



Koemestkorrels, het eindproduct na het verwerkingsproces.

Verpakken van de koemestkorrels in emmers voor de particuliere markt gebeurt nu nog handmatig.

De afzet aan particulieren is in eerste instantie gericht op de Nederlandse markt, deels via een samenwerking met een webshop. “Nederland is een goede markt, maar we verkopen ook naar Polen en Tsjechië”, aldus Sleurink, “Exporteren gaat via distributeurs. Voor grotere hoeveelheden is afzet via de groothandel noodzakelijk. We weten inmiddels dat er goede afzetmogelijkheden zijn, maar het blijft toch een nichemarkt.”