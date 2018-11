FrieslandCampina beperkt verwerking na leidingbreuk

Voor de leden heeft het geen consequenties. De melkaanvoer kan doorgaan op een verlaagd niveau.

Een breuk in een leiding van Waterschap Rijn en IJssel zorgt al ruim een week voor problemen bij de afvoer van restwater van de FrieslandCampina-locaties in Lochem en Borculo (Gld.).

Reparatie persleiding

De breuk werd vorige week maandag ontdekt, zo meldt het waterschap.

Voor de leden van FrieslandCampina heeft een en ander voorlopig geen consequenties. De melkaanvoer en verwerking kunnen op een verlaagd niveau door blijven gaan. Dat is omdat het waterschap het restwater nu in een baggerdepot van Rijkswaterstaat laat stromen. Ondertussen wordt begonnen met het uitgraven van het lek en het repareren van de ruim 3 meter diep gelegen persleiding die het water naar een zuiveringsinstallatie in Zutphen (Gld.) moet voeren.

Mogelijk hadden honderden boeren de melk weg moeten laten stromen

Fabrieken stilleggen

In theorie had het zo kunnen zijn dat de fabrieken van FrieslandCampina stilgelegd hadden moeten worden, zo stelt een woordvoerder van het waterschap, maar dan had zich misschien een soort logistiek infarct voorgedaan. Volgens FrieslandCampina zouden dan ook andere productielocaties in het land stil komen te liggen en hadden mogelijk honderden boeren de melk zelf weg moeten laten stromen. Het stilleggen bleek uiteindelijk ook niet nodig.

Dode vissen

Bovendien lijkt het erop dat de ergste problemen vorige week maandag zijn geweest. Toen spoelden honderden kubieke meters afvalwater, met melk en resten van schoonmaakmiddelen van de 2 zuivelfabrieken de rivier de Berkel in. Met als gevolg veel dode vissen. Nu wordt het meeste afvalwater naar een baggerdepot gepompt. Er is volgens het waterschap geen rechtstreeks gevaar voor de volks- en diergezondheid. Koeien en andere dieren, zoals honden, moeten echter geen vervuild water binnenkrijgen.

Medeauteur: Klaas van der Horst