Marktaandeel 20 grootste zuivelbedrijven ruim 25%

De top 20 grootste zuivelondernemingen in de wereld verwerken ruim 25% van de geproduceerde melk. Dat komt overeen met 211 miljoen ton melk per jaar.

Dat blijkt uit cijfers van Dairy Research Network (IFCN).

De Amerikaanse zuivelonderneming Dairy Farmers of America voert de lijst aan en neemt jaarlijks ruim 29 miljoen ton melk (3,5% van totaal) in. In de top 6 staan ook Arla (1,7%), Nestlé (1,6%) en FrieslandCampina (1,6%).

Fonterra en Lactalis behouden hun posities in top 20

De 20 zuivelondernemingen verwerkten in 2015 nog 200 miljoen ton melk. Ook toen was Dairy Farmers of America de grootste melkcollecteur. Het Nieuw-Zeelandse Fonterra en de Franse Groupe Lactalis hebben in 2018 eveneens hun positie behouden ten opzichte van de ranglijst in 2016, respectievelijk een tweede en derde plek. Twee grote Chinese melkverwerkers, Yili Group en Mengniu kennen een stijging van de melkinname met 1 miljoen ton sinds de ranglijst 2016. Deze ondernemers zijn samen goed voor 13,6 miljoen ton melk. Bij de melkinname zijn vet- en eiwitpercentages gestandaardiseerd naar 4% vet en 3,3% eiwit.

Omzet per kilo melk hoogst bij Danone en Nestlé

Wat betreft geschatte omzet per kilo melk steken Danone en Nestlé er met respectievelijk € 1,73 ($ 2,00) en € 1,56 per kilo melk met kop en schouders bovenuit. Bij FrieslandCampina gaat het om € 0,87 per kilo melk, bij Arla om € 0,69 en bij Fonterra om € 0,52 per kilo. In de Verenigde Staten ligt de omzet per kilo melk duidelijk het laagst. Zowel bij Dairy Farmers of America als California Dairies gaat het om € 0,43 per kilo melk.