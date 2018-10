Fonterra verlaagt prognose melkprijs tot bijna 7,5%

Zuivelreus Fonterra verlaagt de verwachte uitbetaalprijs voor het komende seizoen met minimaal 3,7% en maximaal 7,4%.

Reden is de hoge melkproductie in thuisland Nieuw-Zeeland en de nog altijd sterke aanvoer in de EU, VS en Argentinië. Tegelijkertijd is zichtbaar dat China weliswaar veel vollemelkpoeder importeert vanuit onder meer Nieuw-Zeeland en dat ook landen in Zuidoost-Azië dat doen.

Toch is het niet genoeg om op te kunnen tegen de sterke stijging van het aanbod. Dit zei interim-CEO van Fonterra Miles Hurrell tijdens een persconferentie waarin hij de stap toelichtte.

Waardering voor snel delen slecht nieuws

Nieuw-Zeelandse melkveehouders reageerden teleurgesteld op het nieuws, want het kost hen veel inkomsten. Toch waarderen ze ook de stap van Fonterra om de veranderde vooruitzichten snel met de leden te delen. Ze weten nu dat ze de komende maanden voorzichtig moeten zijn met hun uitgaven.

Een melkveehouder in het Nieuw-Zeelandse Cambridge leidt zijn koeien naar een andere wei. Dankzij een tijdige waarschuwing van Fonterra weten de boeren dat ze de komende maanden voorzichtig moeten zijn met hun uitgaven. -Foto: ANP

Melkaanvoer zal stijgen

Tegelijk met de verlaging van de prognose van NZ $ 6,75 naar NZ $ 6,25-6,50 per kilo milksolids (van € 28,76 naar € 26,63 tot € 27,69 per 100 kilo melk), werd de verwachting omtrent de melkaanvoer verhoogd. Fonterra voorziet zo’n 280 miljoen kilo melk meer. De aanvoer lijkt te groeien naar een totaal van 17,3 miljard kilo melk.

Niet één prijs, maar verwachting met bandbreedte

Voor de leden van Fonterra is het wel nieuw dat de nieuwe melkprijsverwachting er een is binnen een bepaalde bandbreedte, en niet meer één enkele prijs. Fonterra kan er ook mee aangeven dat er mogelijk nog ruimte is voor verbetering van de markt.