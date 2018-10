Fonterra moet inzicht geven in stilleg-kosten

De Nieuw-Zeelandse mededingingsautoriteit (Commerce Commission) wil dat Fonterra meer inzicht geeft in de kosten en kostentoedeling van het tijdelijk stilleggen van fabrieken.

Reden is dat Fonterra zichzelf een onevenredig voordeel zou kunnen geven door te ‘spelen’ met fabrieken en productieprocessen. Het bedrijf zou daarmee meer geld voor zichzelf kunnen houden, terwijl concurrenten dure nieuwbouwinvesteringen moeten doen om nieuwe productielijnen op te zetten of nieuwe lijnen tijdelijk stil te zetten. Ook zou het bedrijf minder geld kunnen uitkeren aan de leden/leveranciers dan waar ze recht op hebben, door zichzelf meer zogenoemde kosten toe te rekenen.

Dit melden Nieuw-Zeelandse media op basis van vragen die de Commerce Commission heeft gesteld.

Groot marktaandeel

Hoewel Fonterra een coöperatie is, wordt het bedrijf toch vrij strikt gereguleerd. Dit is vanwege het grote marktaandeel van de onderneming op de Nieuw-Zeelandse zuivelmarkt en de macht die het heeft over de melkveehouderij. De Commerce Commission ziet toe op een zo eerlijk mogelijke mededingen. Daarvoor is ook nog eens een speciale wet opgezet, de Dairy Industry Reconstruction Act (DIRA). Deze voorziet erin dat concurrenten van Fonterra jaarlijks aan voldoende melk tegen een concurrerende prijs kunnen komen.

Regeling FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft te maken met een mildere variant van zo’n regeling, waarbij het jaarlijks een bepaalde hoeveelheid melk voor concurrenten beschikbaar moet stellen. De Dutch Milk Foundation (DMF) ziet er op toe dat dit gebeurt zoals is bedoeld.

Fonterra heeft nog steeds het overgrote deel van de Nieuw-Zeelandse melkaanvoer in handen, al zijn er de laatste jaren wel meer concurrenten in de markt gekomen.