Jumbo en AH stoppen verkoop ‘gewone’ scharreleieren

Jumbo en Albert Heijn zijn gestopt met de verkoop van ‘gewone’ scharreleieren zonder het Beter Leven keurmerk. Jumbo verkoopt deze gewone scharreleieren sinds dinsdag 9 juni niet meer, bij Albert Heijn zijn de scharreleieren zonder keurmerk al in de laatste week van mei uitgestroomd.

Jumbo en Albert Heijn verkochten sinds week 13 weer gewone scharrreleieren, nadat ze ruim daarvoor waren overgestapt op eieren met minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk. Vanwege de extreem hoge vraag naar eieren als gevolg van de corona-uitbraak, kwamen gewone scharreleieren weer terug in het schap. Maar wel in doosjes met vermelding 1 ster Beter Leven-eieren, omdat er geen eigen merk eierdoosjes voor gewone scharreleieren voorhanden waren. Dit leidde tot veel ophef, omdat het voor de consument niet duidelijk was of in zulke doosjes nu gewone of Beter Leven-scharreleieren zaten. De Dierenbescherming en Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) lieten dit tijdelijk toe, onder de voorwaarden dat de consument erover zou worden geïnformeerd en dat het tijdelijk was; tot uiterlijk 1 juni. AH lijkt zich daaraan te hebben gehouden, bij Jumbo ging de verkoop langer door.

Vrijwel leeg eierschap in een Albert Heijn-winkel eind maart, als gevolg van corona en hamstergedrag. - Foto: Hans Bijleveld

Nog steeds nog grotere eierverkoop

Beide supermarkten melden overigens nu nog een hogere dan normale eierverkoop. Jumbo zegt dat de vraag naar eieren is teruggelopen, maar dat deze nog steeds hoger dan gebruikelijk is, omdat mensen nog steeds meer thuis zijn. Albert Heijn zegt dat de vraag naar eieren nu zo’n 5% hoger is dan normaal. Maar dat ze aan die vraag goed kunnen voldoen met eieren die uit hun gesloten keten komen. Een keten waarin door het gebruik van blockchaintechnologie alles wordt vastgelegd en die daardoor transparant is.

Twee doosjes per klant

Vanwege de grote vraag naar eieren en door hamstergedrag van de consument, mochten klanten van Jumbo vanaf eind april maximaal maar twee doosjes eieren per klant kopen.