Eierconsumptie in Duitsland verder gestegen

De consumptie van eieren is vorig jaar in Duitsland met 1,1% gestegen ten opzichte van 2018 tot 19,58 miljard stuks.

Dat is gemiddeld 236 eieren per hoofd van de bevolking, twee meer dan in 2018. Dit blijkt uit voorlopige cijfers waarover Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) bericht.

De toename van de consumptie was niet het gevolg van grotere verkoop door de retail, want volgens het huishoudpanel van GfK zijn er in 2019 2,3% minder schaaleieren gekocht. De toename zit bij de verwerking, daar worden steeds meer eieren verbruikt. Niet alleen bevatten producten zoals gebakken goederen of pasta eieren, maar worden ook nieuwe recepten zoals ‘groenteworstjes’ gemaakt met toevoeging van eieren. Overigens zal door de huidige verschuivingen als gevolg van de corona-crisis het belang van de detailhandel in levensmiddelen in 2020 waarschijnlijk weer toenemen.

Duitse binnenlandse eierproductie

In Duitsland – de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse eieren – nam niet alleen de consumptie van eieren vorig jaar toe, maar ook binnenlandse eierproductie. Volgens voorlopige cijfers met 2,4% tot 13,94 miljard eieren. Het aantal legkippen nam zelfs toe met 2,6%, mede doordat de trend naar mobiele kippenhokken zich heeft voortgezet. In 2019 zijn er meer mobiele systemen bijgekomen. De omvang van deze bedrijven is doorgaans minder dan 3.000 dierenbedrijven. Pas na deze omvang geldt de meldplicht bij het Federaal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde legprestatie daalde in 2019 met gemiddeld ongeveer één per hen tot 290 stuks. Dit werd ook toegeschreven aan de recordtemperaturen in de zomer van 2019, die de prestaties van de kippen beïnvloedden.

Duitse invoer

De Duitse invoer van eieren (8,44 miljard stuks, inclusief eiproducten) overtrof vorig jaar ook aanzienlijk het exportvolume (2,66 miljard stuks). De zelfsvoorzieningsgraad voor eieren kwam uit op 70,5%, 0,9 procentpunt meer dan in 2018 en voor het eerst sinds 2005 boven de 70%.