USDA: AVP stuwt handel pluimveevlees

Zowel de wereldwijde productie als de handel in pluimveevlees stijgen dit jaar naar recordhoogte, is de prognose van het Amerikaanse landbouwministerie USDA.

De groei wordt voor een groot deel aangejaagd door de problemen met Afrikaanse varkenspest (AVP) in China. Daar wordt verwacht dat de vraag naar pluimveevlees fors toeneemt als gevolg van de AVP-uitbraken, wat zal leiden tot hogere prijzen en uitbreiding van de productie. Echter, omdat China nog altijd met een gebrek aan ouderdieren kampt door invoerrestricties vanwege vogelgriep, zal het land ook meer pluimveevlees moeten gaan importeren om te voldoen aan de vraag. Volgens de prognose van de USDA (uit de 2-jaarlijkse analyse van de wereldproductie en handel van onder meer pluimveevlees) zal de pluimveevleesimport van China met bijna 70% toenemen dit jaar.

Recordhoogte

USDA becijfert dat de wereldwijde export van pluimveevlees in 2019 met 3% groeit naar een recordhoogte van 11,6 miljoen ton. Volgens de prognose groeit de productie eveneens naar recordhoogte, met 3% naar 98,4 miljoen ton.

Brazilië en Thailand profiteren

Volgens USDA zullen met name Brazilië en Thailand (direct) kunnen profiteren van de toenemende vraag vanuit China, omdat voor producten uit veel andere landen importrestricties gelden vanwege uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in de laatste paar jaar. Voor de Europese Unie is de prognose dat zowel de productie als de export en import dit jaar met 2% zullen groeien. De Verenigde Staten, Brazilië, China en de Europese Unie zijn de grootste producenten van pluimveevlees wereldwijd. De Europese Unie is zowel de nummer 3-importeur als -exporteur van pluimveevlees.