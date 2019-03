Transparantie in handel productierechten pluimvee

Productiemarkt.nl is een nieuw handelsplatform dat zorgt voor transparantie in de handel in pluimveerechten. Koper en verkoper handelen zelf, zonder een makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon.

Met dit doel heeft Erwin Westerhof, vleeskuikenhouder in Dalfsen, Productiemarkt.nl opgericht.

Rechtstreeks contact koper en verkoper

Op deze website, die al 3 maanden online is, maar waar maandag 4 maart ruchtbaarheid aan gegeven is, kunnen pluimveehouders onderling hun pluimveerechten verhandelen (verkopen of verleasen). De website doet niet meer dan vraag en aanbod vermelden en bij elkaar brengen. Koper en verkoper kunnen via de website rechtstreeks contact met elkaar leggen. Als ze het met elkaar eens zijn geworden, moeten ze transactie zelf afronden en melden bij ROV.nl. Productiemarkt.nl biedt daarvoor wel een standaard overeenkomst aan.

€ 75 per geslaagde transactie

Westerhof heeft Productiemarkt.nl opgericht uit onvrede over de bestaande manier van handelen in productierechten via handelaren, over de soms snel veranderende vraagprijzen en soms forse marges van de handelaren voor hun bemiddeling. Productiemarkt.nl vraagt van koper en verkoper € 75 per geslaagde transactie.

Ook handel in varkens- en fosfaatrechten

Westerhof heeft er zich over verbaasd dat je alles via internet kunt kopen en verkopen, maar dat er geen onderlinge handel was in productierechten. En over het gebrek aan transparantie bij de handel in productierechten. Naast pluimveerechten is ook handel in varkensrechten en fosfaatrechten mogelijk.

Al 30 inschrijvingen

Op de eerste dag na het bekend maken van Productiemarkt.nl zijn er al 30 inschrijvingen en accounts aangemaakt. Dat is nodig om er te kunnen handelen.

Zo werkt handelsplatform Productiemarkt.nl: