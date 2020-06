Duitse trekkerverkoop loopt kleine 10% achter

De grootste trekkermarkt van Europa, Duitsland, loopt 9,2% achter op 2019. In april van dit jaar werden 2.648 trekkers verkocht.

in totaal zijn er tot en met de maand april 10.214 trekkers verkocht in Duitsland. Dat is 9,2% minder dan in diezelfde periode vorig jaar. De totale trekkermarkt over 2019 bedroeg 29.059 stuks, ten opzichte van 2018 groeide de Duitse trekkermarkt toen met 4,7%, zo blijkt uit een Europees marktonderzoek van Trekker-magazine.

Duitse trekkermarkt belangrijke graadmeter

Daaruit blijkt ook dat de totale Europese markt eveneens groeide met een kleine 5%. De Duitse markt is daarom ook een belangrijke graadmeter voor veel fabrikanten. De tweede grootste Europese trekkermarkt vind je in Frankrijk (26.435 trekkers in 2019), de derde in Italië (18.579 stuks in 2019).

Fendt en John Deere voeren markt aan

Fendt leidt de Duitse trekkerverkoop in april met 624 nieuw geregistreerde trekkers en een marktaandeel van 23,6%. Op de tweede tot zesde plaats volgen John Deere (446; 16,8%), Deutz-Fahr (247; 9,3%), Case IH/Steyr (218; 8,2%), New Holland (198; 7,5%) en Claas (193; 7,3%.

Uit een korte analyse van de afgelopen jaren blijkt dat het de merken Fendt en John Deere zijn die telkens de meeste trekkers verkopen. John Deere meestal de tweede helft van een jaar, Fendt in de eerste helft van het jaar.

Alle grote merken leveren in

Opvallend bij de recente verkoopcijfers in Duitsland is dat alle grote merken inleveren ten opzichte van de vorige maand, alleen New Holland en Kubota wisten bijna evenveel trekkers te verkopen.