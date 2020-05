Machinebeurs Eima uitgesteld naar februari 2021

De tweejaarlijkse en tweede grootste machinebeurs van Europa, de Italiaanse Eima, verplaatst de show van november 2020 naar februari 2021. Bovendien komt er een digitale editie bij.

De Italiaanse organisatie moet de 44e editie van de beurs verplaatsen vanwege het coronavirus. De Eima zou van 11 tot en met 15 november 2020 plaatsvinden in Bologna. De nieuwe datum voor deze show is van 3 tot en met 7 februari 2021.

Digitale versie van Eima

Bijzonder is dat de organisatie ervoor kiest om op de originele datum een digitale versie van de Eima te organiseren. De Eima Digital Preview vindt plaats op de oorspronkelijk geplande dagen: 11 tot en met 15 november 2020. Dat betekent dat alle fabrikanten wel hun nieuws kunnen tonen via een apart digitaal Eima-platform. Hoe dat er precies uit komt te zien, wordt nog bekendgemaakt.

Reisbeperkingen vanwege coronavirus

Alessandro Malavolti, de voorzitter van de Italiaanse federatie agrotechniek (de Feder Unacoma) verklaart in een persbericht dat de organisatie geen andere keuze had dan uitstellen. Door de verschillende regels en versoepelingen rondom Covid-19 per land is reizen vanuit diverse Europese landen te onzeker. Dat vormt een te groot risico om de beurs in november door te laten gaan.

Op de Eima staan normaliter zo’n 2.000 standhouders. De beurs trekt ongeveer 320.000 bezoekers. In 2022 zal de beurs weer plaatsvinden op de reguliere datums in november, en dan elke twee jaar.

Veel grote machinebeurzen in 2021

Pikant detail aan de verplaatsing van deze beurs is dat de Frans beurs, de Sima, onlangs besloot om ook de beurs wéér te verplaatsen naar eveneens februari 2021. Dit is bijzonder, omdat de Sima enkele maanden eerder besloot om de show juist te verplaatsen naar dezelfde datum als de Eima, tot woede van de Italiaanse organisatie. Nu gebeurt dus het omgekeerde.

Als alles doorgaat zoals het nu staat, wordt 2021 een overvol beursjaar. Het zal het eerste jaar zijn dat dus alle grote beurzen Agritechnica, Sima en Eima in één jaar plaatsvinden. Ook worden waarschijnlijk in 2021 de Nederlandse AgroTechniek Holland en de Belgische Agribex in Brussel georganiseerd.