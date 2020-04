Coronacrisis? Dan komt de school toch naar jou toe

Met het afronden van het huidige schooljaar in het vooruitzicht, moeten studenten zich inschrijven voor nieuwe opleidingen. Maar als je niet naar een open dag kan om jezelf te oriënteren, dan kan de school ook naar je toe komen, zoals Aeres Tech doet uit Ede.

Door de maatregelen van het RIVM is het voor veel scholen niet meer mogelijk open dagen te organiseren voor hun aankomende leerlingen. Bij Aeres Tech uit Ede (Gld) hebben ze daar wel iets heel speciaals op bedacht. Als studenten niet naar de school mogen komen, dan kan de school toch ook naar jou komen? Aeres Tech doet dat door met een bus volgepakt met techniek en een trekker naar de studenten toe te gaan om hen ervan te overtuigen om de opleiding tot monteur in landbouwmechanisatie te worden.

Lees verder onder de film.

Uitleg opleiding landbouwmechanisatie

De bus rijdt door heel Nederland en rijdt naar de aankomende student bij hem of haar in de straat. Op een veilige afstand van 1,5 meter krijgt de leerling uitleg over een opleiding in de landbouwmechanisatie en is er de mogelijkheid alle mogelijke vragen te stellen. Ook kan de geïnteresseerde leerling een trekker bekijken terwijl de medewerker van Aeres Tech toelichting geeft over de onderdelen en apparatuur van de trekker.

De eerste potentiële leerling is al verrast met zijn persoonlijke open dag. Overigens organiseert Aeres Tech ook gewone online open dagen, omdat alle studenten mobiel te bezoeken een te grote klus is. Slechts enkele studenten maken kans om de open dag aan huis te ontvangen.