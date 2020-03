Trioliet neemt een Ursus-fabriek over

Voermengwagenfabrikant Trioliet uit Oldenzaal (Ov.) neemt een productielocatie over van de Poolse trekkerfabrikant Ursus.

Trioliet neemt de productielocatie in het Poolse Opalenica over. In deze fabriek van trekkerfabrikant Ursus werden onderdelen en frames gebouwd, voor zowel eigen Ursus-trekkers als voor andere fabrikanten. Zo liet Trioliet daar al 25 jaar frames en kleine onderdelen bouwen voor de voermengwagens.

Al het personeel blijft

Trioliet kiest nu voor een overname om het logistieke proces te verbeteren en de continuïteit ervan te bewaken. Achterliggende reden is de financiële situatie waarin Ursus verkeert, en de daardoor ontstane angst dat de productie in Opalenica zou kunnen stoppen. Trioliet neemt daartoe de verschillende fabriekshallen over. Het gaat om 15.000 vierkante meter overdekte hallen op een perceel van 7 hectare. Trioliet neemt ook de productiemachines en het volledige personeelsbestand (circa 85 mensen) over. Ook de huidige directeur van de fabriek blijft aan en wordt nu directeur van Trioliet Polska, zoals de nieuwe productielocatie gaat heten.

Trioliet liet al 25 jaar onderdelen bouwen in de Ursus-fabriek. - Foto: Michel Velderman

Uitbreiding machinepark

Trioliet heeft plannen om het machinepark uit te breiden en in 2021 een nieuwe productiehal te bouwen. Naar verwachting stelt de fabrikant de komende jaren extra personeel aan om de productiecapaciteit te verhogen.