Krimp voor Kuhn in 2019

Landbouwmachinefabrikant Kuhn zag in 2019 een terugloop in orders, inkomsten en personeel ten opzichte van 2018. De netto-omzet van omgerekend ongeveer € 1,1 miljard in 2019, betekent een daling van 2,3% ten opzichte van 2018.

Het aantal orders voor Kuhn Group daalde in totaal met 6% in 2019. Ook het personeelsbestand kromp 3%. De terugloop is volgens het bedrijf te wijten aan een aantal ongunstige weersomstandigheden en geopolitieke ontwikkelingen. In Europa waren volgens Kuhn de boeren minder bereid om te investeren vanwege de droogte in Noord-Europa in 2018, die nog werd verergerd door de hittegolven in de zomer van 2019. Daarnaast zijn er publieke discussies over de impact van de landbouw op de klimaatverandering en het milieu. Ook dit heeft het sentiment van de boeren in West-Europa beïnvloed, zo stelt Kuhn.

Ook de onzekerheden rond brexit begon gevolgen te hebben voor het aantal orders. De vraag naar machines in de veehouderij bleef wel op peil, met name uit landen zoals Frankrijk en Polen.

Opnieuw daling in 2020

De Kuhn Group verwacht dat 2020 opnieuw een uitdagend jaar wordt, ze verwacht ook dan weer een lichte daling qua omzet. Kuhn verwacht in het algemeen dat boeren terughoudend blijven om te investeren. De opleving bij veehouders om weer meer te investeren in machines, ziet Kuhn weer afnemen. En bij akkerbouwers verwacht ze ook een afname dan wel een afwachtende houding vanwege het steeds grilliger wordende weer en onzekere politieke ontwikkelingen.