Cloudfarm linkt boer, loonwerker, trekker en machine

Afgelopen week introduceerde de bedrijven Mechan Groep en Dacom het zogenoemde ‘Cloudfarm’ voor melkveehouders, loonwerkers en akkerbouwers. Een laagdrempelige methode om van en naar de trekker (draadloos) gegevens uit te wisselen. De eerste twee jaar is het Dacom-pakket gratis, daarna betaal je jaarlijks, afhankelijk van het pakket, € 300 tot € 600.

Hoe het werkt? Het Dacom teeltregistratiesysteem en/of Cloudfarm-pakket staat in de cloud en kan je openen vanaf elke willekeurige computer, tablet of smartphone. Met dat pakket kan je eenvoudige je percelen in kaart brengen en alle bewerkingen, gewassen, contacten (en meer) vastleggen en beheren.

Maar hoe breng je de gewenste opdrachten of taakkaarten snel en draadloos naar de trekker? Daar komt Mechan Groep in beeld en heeft de systemen van Fendt, Massey Ferguson (MF) en Valtra vrijgeschakeld om open te kunnen communiceren met het Dacom-systeem Cloudfarm.

Een kijkje in Cloudfarm van Dacom. Hier een voorbeeld van een geregistreerde bewerking. Deze leg je vast en kan je zo doorsturen naar klanten, adviseurs of andere partijen. - Afbeeldingen: Mechan Groep

Met gps

De enige voorwaarde is dat de trekker van het genoemde merk af fabriek een gps-systeem moet hebben en een simkaart om de data over en weer te zenden. De simkaart is in de meeste gevallen al aanwezig voor het binnenhalen van het gps-correctiesignaal. Bij Fendt heet een gps-systeem VarioGuide, bij Valtra en MF Auto-Guide.

Een kijkje op een Fendt-terminal. In het rechterdeel van de terminal is een opdracht binnengekomen vanuit Cloudfarm. De opdracht is op een perceel grasland netjes te bewerken met de cultivator. En wat vastgelegd is, kan je ook weer terugsturen naar Cloudfarm.

Gratis bij nieuwe trekker met gps

Om boeren te motiveren om met Cloudfarm te gaan werken, is Cloudfarm gratis voor klanten die een nieuwe Fendt, Valtra of MF-trekker met gps-systeem kopen via een dealer van de Mechan Groep. Voor oudere trekkers werkt het ook, maar dan is het niet geheel kosteloos. Momenteel zijn de betrokken partijen bezig om ook andere trekkermerken vrij te schakelen voor Dacom Cloudfarm.

Omdat Cloudfarm rechtstreeks communiceert met de trekkerdata, zijn er ook veel meer gegevens beschikbaar. Zoals hier een kaartje waarop het brandstofverbruik plaatsspecifiek in kaart is gebracht.

Data versturen naar derden

Vanuit Cloudfarm is het mogelijk om, bijvoorbeeld als loonwerker, de data te versturen naar klanten. Heeft de loonwerker bijvoorbeeld een perceel mais gespoten, dan kan hij de klant een bewijs sturen via zijn computer. De klant (boer) krijgt dan een linkje waarmee hij of zij kan inloggen in Cloudfarm en de data kan downloaden en bekijken. Akkerbouwers kunnen op deze wijze alle uitgevoerde bewerkingen vastleggen en bijvoorbeeld doorsturen naar instanties of teeltadviseurs.

Taakkaarten

Met Cloudfarm kan je ook eenvoudig (Isobus) taakkaarten maken. Dit is handig voor het variabel poten of zaaien van gewassen zoals aardappels, mais of bieten.

De normale prijzen voor het Dacom Cloudfarm pakket zijn € 300 op jaarbasis en voor het teeltregistratiesysteem ook € 300.

Hieronder een animatie met uitleg over het systeem.