Mestpomp-gadget checkt pompconditie

Granit Parts meldt nu een zogeheten ‘Pump Controller’ in het assortiment te hebben. Dit apparaatje checkt constant de condities van de mestpomp.

De Pump Controller-set van de Italiaanse mestpompenfabrikant Battioni & Pagani (ook wel: B&P) bestaat uit verschillende sensoren, stekkers, 4,5 meter kabel en een LCD-displaytje. Het werk als volgt. De sensoren bouw je in de mestpomp. De display hang je in de trekker, en hierop stel je een aantal grenswaardes in. Bijvoorbeeld een maximum temperatuur van het koelwater, of een maximale druk of vacuüm, of het minimale oliepeil. De Pump Controller geeft vervolgens een alert wanneer zo’n grenswaarde wordt overschreden.

Tanks registreren

In de hoofdzaak is deze mestpompgadget dus om de belangrijke parameters van de mestpomp te controleren en zo nodig tijdig in te kunnen grijpen. Het zou stilstand door storingen moeten voorkomen en de levensduur van de mengmestpomp verlengen.

De Pump Controller heeft een tweede functie: namelijk registratie. Middels de sensoren houdt het kastje het aantal (werk)uren bij en telt het hoeveel tanks er zijn verreden.

De Pump Controller is ontworpen voor een B&P vacuüm schottenpomp of een lobbenpomp. B&P zegt een juiste werking op andere merken mengmestpompen niet te garanderen. De eenvoudigste uitvoering kost € 900 en is verkrijgbaar via mechanisatiebedrijven.

De Pump Controller-opbouwset bestaat uit verschillende sensoren, stekkers, 4,5 meter kabel en een display. Optioneel komt er een spoelapparaat bij, waarmee je de pomp kunt reinigen. - Foto: Granit Parts

Ook met een klep

Er is een uitgebreidere versie: de Pump Active Controller (duurder: namelijk € 1.900). Hierbij komt een elektrische bestuurde klep. Die klep heeft 2 functies. De eerste hiervan is het beschermen van de pomp, door (als een grenswaarde wordt overschreden) lucht aan te zuigen tijdens de vacuümfase of juist lucht af te voeren tijdens de drukfase. De tweede functie is om een bepaalde vacuüm of druk in te stellen. Dit doe je door het gewenste druk of vacuüm in de display in te voeren, en vervolgens opent de elektromagnetische klep gedeeltelijk.

In de opbouwset is optioneel te krijgen met een spoelapparaat. Dit is bedoelt om de pomp te reinigen door spoelvloeistof in te spuiten. Dit is optioneel bij de basis Pump Controller, en standaard bij de Pump Active Controller.