Meer omzet voor machinebouwer Lemken

De Duitse machinebouwer Lemken maakte in 2018 6% meer omzet dan het jaar ervoor.

De omzet kwam uit op € 380 miljoen. Een jaar eerder was de omzetgroei nog 11%. Directeur Anthony van der Ley is tevreden met het behaalde resultaat, gezien de omstandigheden in het afgelopen jaar niet makkelijk waren. “Het turbulente weer heeft onze planning en de deadlines behoorlijk onder druk gezet. Ook onze leveranciers hebben hierdoor problemen gekregen”, aldus Van der Ley in een toelichting op de cijfers. Lemken noemt het jaar 2018 voor veel boeren een uitdaging door het klimaat en de politieke en economische omstandigheden. De droogte was een flinke domper.

Exportaandeel 77%

Het exportaandeel van Lemken bleef in 2018 onveranderd met 77%. De omzet in Duitsland steeg met 8% en blijft daarmee de sterkste markt. Na jaren van minder goede cijfers in Frankrijk, is de export naar dit land weer hersteld: de omzet steeg. De verkoop van machines naar Canada en de Verenigde Staten steeg met dubbele cijfers. Ook werden goede verkoopcijfers in de Benelux, Spanje en Italië behaald. Rusland was in 2018 de op 1 na grootste exportmarkt voor Lemken, alhoewel niet volledig aan de verkoopverwachtingen werd voldaan. De fabriek in India draait volgens de fabrikant zeer succesvol.

Goede zaken in 2019

Vorig jaar nam Lemken de Nederlandse fabrikanten Steketee en Rumptstad over. Daarnaast investeerde Lemken € 8,5 miljoen in fabrieksuitbreiding en modernisering. Voor 2019 verwacht Lemken goede zaken. Tot dusver zouden de opdrachten op een hoog niveau liggen, wat volgens de fabrikant betekent dat de vraag naar professionele landbouwtechniek stijgt.