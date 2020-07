Pleidooi voor coronasteun ten koste van GLB-gelden

Een groot deel van de Tweede Kamer zou het landbouwbudget van de EU willen verlagen ten gunste van de steunpakketten in verband met de coronacrisis.

Dat blijkt tijdens het debat en na de stemmingen over de Europese Top over de steunpakketten. Een motie van Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) die vraagt om het GLB-budget als eerste aan te spreken voor de financiering van de coronanoodsteun, kreeg steun van SP, PvdA, PvdD, 50Plus en Krol/Van Kooten-Arissen.

Coronanoodsteun uit extra budget

Premier Mark Rutte ontraadde de motie omdat de coronanoodsteun uit een extra budget komt, in plaats van uit de meerjarenbegroting waar het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit wordt gefinancierd. Tijdens het debat spraken D66, VVD en GroenLinks zich ook uit voor het verlagen van het landbouwbudget.

Als we die hele pot geld kwijt zouden zijn in de Europese begroting, dan zouden we onze landbouw hier veel meer kunnen ondersteunen in de goede richting dan dat we dat kunnen via die rondpompmachine

Rutte voor verlaging

Tijdens het debat zei Rutte dat hij graag zou zien dat het Europese landbouwbudget wordt verlaagd en het beleid gemoderniseerd, zodat er meer aandacht kan worden gegeven aan de omslag naar kringlooplandbouw en doelgerichte betalingen voor maatschappelijke doelen als klimaat, leefomgeving, biodiversiteit en dierenwelzijn. “Maar dat lukt niet. In Europa zijn hele grote landen, zoals Frankrijk, die er heel anders over denken. We proberen dat GLB al een jaar of twintig te hervormen. Als we die hele pot geld kwijt zouden zijn in de Europese begroting, dan zouden we onze landbouw hier veel meer kunnen ondersteunen in de goede richting dan dat we dat kunnen via die rondpompmachine”, aldus Rutte.

‘Verslaving aan het GLB’

Hij ziet de houding van Frankrijk in het debat als een ‘verslaving aan het GLB’. Dat de coronasteunmaatregelen ten kostte gaan van het landbouwbudget, lijkt door de opstelling van een groot aantal Europese landen daarom niet waarschijnlijk.