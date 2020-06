Varkenshouder verdient per uur het meeste

Varkenshouders realiseerden met € 46,10 per uur de hoogste arbeidsvergoeding gemiddeld over de afgelopen vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Voor varkenshouders is vooral 2019 een topjaar. Melkveehouders moeten het in deze cijfers doen met de laagste uurvergoeding, namelijk € 15,90 over de afgelopen vijf jaar. Op akkerbouwbedrijven is dat € 19,80 per uur. In de hele landbouw is het gemiddelde uurloon € 25,30. Overigens realiseren biologische melkveebedrijven de afgelopen vijf jaar € 3,30 per uur meer dan gangbare collega’s.

Cijfers gebaseerd op bruto cao-loon voor betaalde medewerker

Wageningen Economic Research berekent het uurloon op basis van arbeidsopbrengst en arbeidskosten. Het onderzoeksinstituut neemt voor een ondernemer aan arbeidskosten in 2019 een loon van € 27,74 per uur. Dat is gebaseerd op het bruto cao-loon voor een betaalde medewerker, inclusief werkgeverslasten. Ter vergelijking: Het gemiddeld uurloon dat wordt betaald in de agrarische sector is ruim € 16,50 euro per uur.

Deze kosten worden afgezet tegen de arbeidsopbrengst. Dat is het netto bedrijfsresultaat plus de berekende arbeid van de ondernemers. Dat wordt omgerekend naar het verdiende uurloon voor belastingen.

Laag uurloon voor melkveehouder bij veel uren per week

Een conclusie is dat melkveehouders dus een relatief lage vergoeding halen uit de eigen arbeid. Volgens Jakob Jager, onderzoeker melkveehouderij bij Wageningen Economic Research, maken melkveehouders veel uren per week. “Daardoor slagen ze erin nog een redelijk inkomen te realiseren.”

Verder wijst hij op de verschillen tussen bedrijven. Bij de groep grootste bedrijven met gemiddeld 180 koeien ligt het uurloon de afgelopen twee jaar € 10 tot € 15 hoger dan op het gemiddelde bedrijf.

Ondernemer kijkt meer naar totale liquiditeit

Economische adviseurs herkennen de verschillen tussen bedrijven. Andries Jan de Boer, adviseur bij 3D Agro Advies, vindt inzicht in de uurvergoeding interessant voor veehouders. “Ze zijn er niet vaak mee bezig want in de praktijk wordt vooral gekeken naar de totale liquiditeit, bijvoorbeeld bij een investering.”

Hij noemt het vooral een stuk bewustwording. “Als je buurman als zzp’er in de bouw € 30 per uur meeneemt en jij met alle risico’s en uren werken maar € 10, kun je je afvragen wat je daarvan vindt.”