Tweede Kamer: slachtsnelheid moet per direct omlaag

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de slachthuizen opdraagt om de slachtsnelheid per direct te verlagen.

De Partij voor de Dieren kreeg steun voor de motie van PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50Plus, Denk, FvD en groep Krol – Van Kooten. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en Van Haga stemden tegen het voorstel. “Het aannemen van de motie komt op een moment dat de slachtcapaciteit van de slachterijen al onder druk staat”, twittert CDA-er Jaco Geurts kritisch.

Criteria voor bandsnelheid slachthuizen

Landbouwminister Carola Schouten zegde eerder al toe de slachttempo’s naar beneden te willen bijstellen als dat nodig is. Ze benadrukte tijdens het debat dat personeel in alle gevallen veilig moet kunnen werken, ook tijdens de coronacrisis. Schouten laat criteria ontwikkelen waarmee de NVWA kan beoordelen welke bandsnelheid in een slachthuis kan worden toegestaan. De minister voegt eraan toe dat slachthuizen op sommige plekken zelf al hebben besloten om de bandsnelheid te verlagen, omdat er bijvoorbeeld minder personeel aan een band kan staan.

Verlagen slachtsnelheid als ultieme optie

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) wil inhoudelijk nog niet reageren op de opstelling van de Tweede Kamer. De organisatie wil eerst de reactie van het kabinet op de aangenomen motie afwachten om te kunnen beoordelen welke gevolgen dit heeft voor de sector. Tijdens het gesprek dat landbouwminister Carola Schouten in mei met de sector had, werd het verlagen van de slachtsnelheid al besproken als ultieme optie.

Tegengaan verspreiding corona in vleesindustrie

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt ook dat de regering de regie moet nemen bij het tegengaan van verdere verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie. Ook voor een motie van D66, die vindt dat slachthuizen financiële verantwoordelijkheid moeten nemen als een sluiting van een slachthuis dreigt, was een meerderheid. Schouten ontraadde de motie omdat de prijzen voor vee in de markt tot stand komen en bedrijven geen prijsafspraken mogen maken.

Inspecties bij slachterijen

De Inspectie SZW heeft afgelopen weken controles uitgevoerd op de coronamaatregelen bij vijf slachterijen. “De geïnspecteerde slachterijen hebben veel maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen nodig. Zo moet een aantal slachterijen beter toezien op naleving van de RIVM-richtlijnen tijdens het werk”, constateert de inspectie.

De Inspectie SZW blijft de komende tijd bedrijven in onder meer de vlees- en agrarische sector controleren in verband met risico’s rondom eerlijk, veilig en gezond werken en werkt daarbij samen met de andere toezichthouders.