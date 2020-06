Stoppers hebben impact op cijfers Voergroep Zuid

Voergroep Zuid maakte in 2019 een omzet van € 202,4 miljoen: 5% minder dan een jaar eerder.

Ook in 2018 daalde de omzet. De totale afzet van voer en grondstoffen daalde met 7,5% naar 680.873 ton. Wel was er een toename van nieuwe klanten in alle sectoren. Dat maakte de coöperatie donderdag bekend.

Bedrijfsbeëindigingen in de varkens- en rundveehouderij

De lagere omzet en afzet wijt het bedrijf aan het ‘grote aantal bedrijfsbeëindigingen in de varkens- en rundveehouderij in het werkgebied’. Voergroep Zuid zag vooral in de eerste helft van het jaar de afzet flink afnemen. In de tweede helft steeg de afzet weer doordat er nieuwe klanten geworven werden.

13,3% meer voer afgezet in 2020

De coöperatie verwacht dat de omzet en de winstgevendheid voor voer en grondstoffen in 2020 weer herstelt. De resultaten over de eerste vijf maanden van dit jaar onderstrepen dit. Toen werd er 13,3% meer voer afgezet. Volgens Voergroep Zuid komt dit door ‘de ingezette focus op de marktaanpak en toegevoegde waarde’.

2019 een lastig jaar voor Voergroep Zuid

Wim Maaskant, algemeen directeur van Voergroep Zuid, noemt 2019 een lastig en, in financieel opzicht, tegenvallend jaar. De totale Ebitda, de winst voor rente, belastingen en afschrijvingen, daalde van € 3,8 miljoen in 2018 naar € 2,4 miljoen vorig jaar. Dat kwam door het lagere afzetvolume van voer, lagere marges en hogere operationele kosten. Het nettoresultaat kwam uit op -€ 0,3 miljoen. De solvabiliteit steeg naar 75,3%.

Desondanks heeft Voergroep Zuid zichzelf verbeterd in het afgelopen jaar volgens Maaskant, en worden er bovengemiddelde technische resultaten behaald op de bedrijven van de klanten.

Toenemende druk op voermarkt

Volgens het bedrijf zal de druk op de voermarkt verder toenemen. Maaskant: “We opereren in een consoliderende en krimpende markt. Voergroep Zuid wil een sterke, regionale coöperatie zijn die, samen met haar leden en klanten duurzaam werkt aan het allerbeste resultaat voor hun veehouderijbedrijven. Wij willen in elke sector bij de drie beste voerbedrijven horen. Bij geiten en pluimvee hebben we die positie inmiddels bereikt. Bij varkens en rundvee moeten we nog een slag maken.”