Kort coronanieuws: veel aanvragen bij corona-noodloket

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 2 april. Bijna 400.000 aanvragen bij corona-noodloket en aantal faillissementen nog niet opvallend hoog.

Bijna 40.000 aanvragen bij corona-noodloket voor bedrijven

Enkele tienduizenden ondernemers hebben zich sinds afgelopen vrijdag al gemeld bij het noodloket voor bedrijven die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen van het kabinet. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Woensdag stond de teller op bijna 39.000 aanvragen.

Via het noodloket kunnen eigenaren van bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden, sportscholen en kledingwinkels een eenmalige vergoeding krijgen van € 4.000 om de ergste financiële nood te verlichten. Het gaat om bedrijven die in de strijd tegen het nieuwe coronavirus de deuren hebben moeten sluiten.

Het kabinet heeft voor de regeling een half miljard opzij gezet

Alleen al woensdag kwamen er meer dan 10.000 aanvragen binnen. Dat bracht de teller over de afgelopen vijf dagen op 38.613. Vooral horecagelegenheden voelen het water nu al aan de lippen staan, maar ook veel kappers en andere ondernemers in de schoonheids- en verzorgingsbranche kloppen aan bij het noodloket.

Het kabinet heeft voor de regeling een half miljard opzij gezet, maar is bereid meer uit te trekken als dat nodig is. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer riep ondernemers vorige week op pas een aanvraag te doen als zij in acute betalingsproblemen dreigen te komen, om overbelasting van het loket te voorkomen.

CBS: aantal faillissementen nog niet opvallend hoog

De rechter sprak dit jaar tot nu toe ongeveer evenveel faillissementen uit als dezelfde periode in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderzoekers brengen vanaf donderdagmiddag wekelijks naar buiten hoeveel faillissementen er zijn uitgesproken en hopen zo inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor het bedrijfsleven.

Dit jaar werden tot en met eind maart 767 bedrijven failliet verklaard, drie minder dan in dezelfde periode in 2019. De trend is al een jaar redelijk vlak. Het CBS verwacht dat daar wel eens verandering in zou kunnen komen door de coronacrisis en brengt deze cijfers daarom vanaf nu wekelijks in plaats van maandelijks naar buiten.

In de laatste week van maart werden zestien minder faillissementen uitgesproken dan de week daarvoor. Wel nam het aantal faillissementen toe in onder meer de horeca en de verhuursector. Maar de onderzoekers vinden de aantallen ‘niet opmerkelijk’.

Personeel Delhaize akkoord over coronacompensatie

Personeel van de Belgische supermarkten van Delhaize, onderdeel van Ahold Delhaize, hebben een akkoord bereikt met de werkgever over een compensatieregeling voor het werken tijdens de coronacrisis. Werknemers krijgen een premie van circa € 500 en wie dat wil, kan een mondmasker dragen. De afgelopen dagen was er de nodige sociale onrust bij de supermarktketen. Sommige winkels hielden hun deuren dicht. Door een nieuw akkoord tussen vakbonden en het bedrijf lijken dit soort acties nu van de baan.

Franse Manitou houdt fabrieken dicht

De Franse fabrikant van bouw- en landbouwmachines Manitou houdt haar elf fabrieken in Frankrijk, Italië en India voorlopig nog dicht vanwege de coronacrisis. Manitou hoopt echter wel dat er vanaf de tweede helft van april weer fabrieken kunnen gaan draaien en werkt ook actief aan het weer op gang brengen van de productie.

Het Franse bedrijf, dat in Nederland een verkoop- en onderhoudscentrum heeft in Staphorst, zal daartoe ook alle vereiste gezondheidsmaatregelen in de fabriek nemen. “Tegen deze achtergrond zal de groep buitengewoon gemobiliseerd blijven op alle gevolgen van de Covid-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.”

De Manitou Groep draaide in 2018 een omzet van ruim € 1,88 miljard waarvan bijna een derde afkomstig was van de landbouw. Het beursgenoteerde bedrijf hoopt op 28 april de jaarcijfers over 2019 te publiceren.

Picnic vervroegt opening zesde distributiecentrum vanwege corona

Websuper Picnic opent vanwege de extra vraag naar bestelde en bezorgde boodschappen versneld een zesde distributiecentrum in Apeldoorn. Daarnaast heeft het bedrijf de capaciteit voor het verwerken van orders en de bezorging uitgebreid.

Door in mei al een nieuw distributiecentrum te openen en meer mensen aan te nemen, hoopt Picnic te kunnen voldoen aan de geëxplodeerde vraag naar bestelde en aan huis bezorgde boodschappen. Ook gaat Picnic meer bezorgen in de ochtend en wil het bedrijf haar bezorgwagentjes efficiënter vullen.

De opening van het nieuwe distributiecentrum in Apeldoorn stond aanvankelijk gepland voor het einde van dit jaar. Er komen ongeveer 450 mensen te werken.

Nederland wil verder met klimaatbeleid ondanks corona

Ondanks de coronacrisis willen Nederlanders niet dat het kabinet minder gaat doen om de klimaatverandering aan te pakken. Dat meldt I&O Research op basis van een onderzoek dat afgelopen weekend werd gedaan onder 2.342 mensen. Nederlanders maken zich zelfs iets meer zorgen om de uitstoot van broeikasgassen dan voordat het coronavirus Nederland bereikte, aldus het onderzoeksbureau.

Vorige week vrijdag maakte het kabinet bekend voorlopig niet met nieuwe maatregelen te komen om de CO2-uitstoot te verminderen wegens de coronacrisis. Maar ondanks het virus en de verregaande maatregelen zijn zorgen over het klimaat toegenomen, van 65% in februari naar 71% in maart. Van de ondervraagden wil 77% dat het kabinet ongeveer even veel, meer of veel meer doet tegen klimaatverandering. Dat is ongeveer evenveel als een maand eerder.

Uit een ander onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in februari onder 2.196 Nederlanders, blijkt dat Nederlanders zich gemiddeld genomen niet duurzamer zijn gaan gedragen ten opzichte van een jaar geleden. Het onderzoeksbureau spreekt van een paradox. “Mensen hebben goede intenties, maar het maakt nog geen verschil.”