Duitsland kondigt inreisverbod Oost-Europeanen af

Onduidelijk is hoelang het inreisverbod van kracht blijft. Tot nu toe mochten seizoenarbeiders met een speciaal bewijs, net als grenspendelaars, eenmalig de grens over, maar dat is nu dus tot nader order verboden.

In een reactie op het inreisverbod zegt Joachim Rukwied, voorzitter van het Deutscher Bauernverband: “Het inreisverbod voor seizoenarbeiders treft onze bedrijven in de huidige periode zeer hard. In het bijzonder fruit-, groente- en wijnbouwbedrijven – die ook deel uitmaken van de cruciale voedselketen – zitten dringend verlegen om arbeidskrachten. Het inreisverbod moet zo kort mogelijk blijven.”

In de Duitse agrarische sector werken jaarlijks zo’n 300.000 seizoenarbeiders, hoofdzakelijk afkomstig uit Oost-Europa.

Rukwied pleit ook voor snelle invoering van onbureaucratische oplossingen om mensen in en uit Duitsland als arbeidskracht in te kunnen zetten. De huidige regelgeving schiet daarin volgens hem tekort.

Polen in Nederland bezorgd door nepnieuws

Onder Polen in Nederland circuleren veel filmpjes die Polen huiverig maken om hier te blijven. Praat daarover met je Poolse medewerkers, zegt Peter Baltus van LTO Noord.



Onder Poolse werknemers gaan nu veel filmpjes rond over hoe slecht en onveilig het Nederlandse coronabeleid zou zijn. Poolse medewerkers, die zich zorgen maken naar aanleiding van die viraal gaande filmpjes, gaan misschien daarom maar naar huis, constateerde Baltus tijdens het arbeidswebinar van de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw.



“Ook gaan nepberichten rond over het binnenkort volledig sluiten van de Poolse grens, terwijl dat helemaal niet aan de orde is. Praat hier met je Poolse medewerkers over en kijk of je hun zorgen weg kunt nemen.” Dat kan bijvoorbeeld door de overheidsinformatie in het Pools, die te vinden is bij Colland en Stigas.



Green Lanes voor mensen

Om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten die nog wel willen komen Nederland ook kunnen bereiken, bepleit LTO Nederland nu zogeheten Green Lanes. Die zijn er al om vers voedsel niet in files voor grenscontroles terecht te laten komen. Voor personen die werken in vitale beroepen zijn die er niet.



Roemenen en Bulgaren geblokkeerd

“Dat is Europees nu ook moeilijk te regelen, gezien alle nationale maatregelen die al genomen zijn”, zegt Baltus. “Met al die per land verschillende reisbeperkingen is het nu vanuit Roemenië en Bulgarije zo goed als onmogelijk geworden om over de weg Nederland nog te bereiken.”



Er zijn overigens wel al iets meer Roemenen in Nederland dan in andere jaren om deze tijd. Dat zijn mensen die anders in Italië zouden zijn gaan werken en nu maar naar Nederland zijn gekomen.



Polen goed bereikbaar

Personenverkeer tussen Polen en Nederland gaat over de weg nu nog vrij goed, weet Baltus. “Er wordt nog niet gecontroleerd op het hebben van een arbeidscontract voor een vitale sector. Maar het kan geen kwaad om dat wel vooraf naar de medewerkers die op weg gaan naar Nederland door te sturen, zodat die het zwart-op-wit bij zich hebben voor het geval dat.”



Paasweekend van twee weken

Baltus benadrukt wel dat Polen vanuit Nederland niet voor alleen het paasweekend terug naar huis kunnen en dan snel weer terug naar Nederland en weer aan de slag. “Elke Pool die uit het buitenland naar Polen komt, moet minstens twee weken thuis in quarantaine en kan in die tijd dus niet terug naar Nederland.”



Auteur: Ton van der Scheer