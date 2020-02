FDF: Den Haag 19 februari op het hakblok

Als het aan voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) ligt, gaat ‘Den Haag op het hakblok’, tijdens de volgende aangekondigde actie op 19 februari.

De actievoerders maken vrijdag 14 februari nog maar eens duidelijk aan de boeren waarom zij zich bij de trekkeractie aan moeten sluiten. FDF stipt 8 punten aan:

Er is te weinig gedaan met de inbreng van het Landbouw Collectief.

Verlies van waarde landbouwgrond, door grotere natuurgebieden.

Er is nog steeds geen extra geld voor de nertsenhouderij.

‘Aan de lopende band’ verbod op gewasbeschermingsmiddelen.

FDF wil verhoging van fosfaatbemestingsnorm: 50 kg per hectare, in plaats van de huidige 40 kg/ha.

Stikstofbeleid is gebaseerd op ‘onzin’ en heeft daardoor geen effect.

FDF wil een beter verdienmodel.

De politiek moet z’n verantwoordelijkheid nemen.

Strijd aangaan

Van den Oever benadrukt in het statement dat de boeren nooit zonder reden worden opgetrommeld: ‘FDF wil een grote organisatie met invloed worden, gedragen door jullie. Om te allen tijde jullie belang te behartigen. Wij zijn boeren. Wat we het liefste doen, dat is thuis aan het werk zijn op de boerderij! Maar dan weet de politiek wel raad met ons. Daarvan zijn we ons bewust. Nu moeten we de strijd aangaan. 19 februari is zo’n dag.’ schrijft hij.