Boeren binnendoor naar Den Haag

Boeren mogen dit keer niet met de trekker over de A12 naar de Koekamp in Den Haag voor hun protest.

Parkeren kan in de straten in de buurt van de Koekamp en op het strand van Scheveningen. De eerste trekkers worden woensdag 19 februari om 7 uur ’s ochtends al in de Hofstad verwacht. De politie zal de trekkers onderweg begeleiden.

Gedragscode van FDF

Actie-organisatie Farmers Defence Force (FDF) roept boeren op naar de politie te luisteren en niet op eigen houtje de snelweg op te draaien. De gedragscode, die FDF al in december opstelde, is weer gedeeld onder de actievoerende boeren. Daarin staat onder andere dat boeren niet blokkeren, geen giertanks of andere aanhangers meenemen, geen alcohol drinken en op verharde wegen parkeren.

Hoeveelheid aanmeldingen

Woordvoerder Sieta van Keimpema ziet dat er dit keer ongeveer net zoveel aanmeldingen zijn als met de vorige acties. “Hoeveel er uiteindelijk komen, is moeilijk te zeggen. Velen maken pas morgenochtend de beslissing om te gaan, want het moet wel kunnen met het bedrijf thuis.”

Schouten niet naar boerenprotest

Landbouwminister Carola Schouten gaat woensdag niet naar de boerenactie in Den Haag, omdat ze nog volop in gesprek is met het Landbouw Collectief over de maatregelen voor stikstofreductie in de landbouw. Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten. Schouten wil bovendien eerst verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer over haar stikstofplannen. Dat debat staat op donderdagmorgen gepland, voordat het Mesdagfonds in de middag de resultaten van het onderzoek naar de rekenmodellen onder het stikstofbeleid presenteert.

Stikstofoverleg

De pijlen zijn woensdag gericht op de Tweede Kamer in het stikstofoverleg, in het bijzonder op het CDA. Voorzitter Mark van den Oever schrijft dinsdag dat hij teleurgesteld is in deze partij. Hij vraagt de Kamerleden van die partij om ‘het juiste te doen ten aanzien van de boerenachterban’, dat is wat hem betreft niet instemmen met de voorstellen van het ministerie. De protesterende boeren wijzen naar het rapport van het Landbouw Collectief als alternatieve oplossing voor het stikstofprobleem.