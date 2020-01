Agractie wint Issue-award 2020

Prijs voor wie op een effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen.

Boerenactieorganisatie Agractie won donderdag 23 januari de Issue-award van 2020. De jury was onder de indruk van de wijze waarop de boeren, onder leiding van Bart Kemp, duizenden mensen op de been kregen op 1 oktober en zo de Nederlandse boeren en de stikstofproblematiek op de maatschappelijke agenda hebben gezet.

Schapenhouder Bart Kemp nam de prijs tijdens de uitreiking in Amstelveen in ontvangst. De boer laat weten verheugd te zijn met de prijs. “Ik vind het belangrijk dat de sector positieve aandacht blijft houden. De prijs onderstreept de relevantie van de Nederlandse voedselmakers”, aldus Kemp.

Kemp blijft bij zijn oorspronkelijke doelstelling

Jury-voorzitter Reint Jan Renes, gedragswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam, sprak zijn waardering uit aan Kemp over zijn manier van werken. “Voor het eerst in 30 jaar gingen boeren massaal de straat op. Ondanks de ophef blijft Kemp dichtbij zijn oorspronkelijke doelstelling en op een persoonlijke manier aandacht vragen voor het belang van boeren.”

#doeslief

Agractie won het van SIRE met de #doeslief-campagne en wethouder Rob Jonkman met een petitie over jeugdzorg. De Issue-award is een prijs voor een persoon of organisatie die in 2019 op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen.

Eerdere winnaars van de Issue-award waren Tim Hofman over het kinderpardon en PO in Actie vanwege het agenderen van de werkdruk in het onderwijs.

Agractie is nu bezig met het organiseren van acties omtrent het verdienmodel van de boer en de verdeling van de marges in de keten.